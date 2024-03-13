Прошли два года и восемнадцать дней войны. За прошедшие сутки на фронте ничего фатального не произошло, и это лишь подтверждает мнение большинства экспертов, что путинское наступление выдохлось и ждать следующего можно будет не раньше лета.

В настоящий момент у экспертов нет единства по поводу возможностей российской армии и в целом - российской экономики продолжать эту войну с прежней интенсивностью. (При том, что нынешняя интенсивность российских усилий явно недостаточна для нанесения поражения ВСУ и если Путин хочет победить в этой войне, ему следовало бы нарастить свои усилия).

Характерным отражением этой разноголосицы мнений является сегодняшний обзор ISW, в котором подряд высказаны ряд взаимопротиворечащих утверждений. С одной стороны, говорится, что уже сейчас российские части, которые Путин бросает в бой, недоукомплектованы и нет никакой возможности их обеспечить штатной численностью и положенными по всем нормативам оружием и техникой.

Но при этом говориться, что российская армия получает все необходимое пополнение, а ВПК наращивает производство. И тут же сообщается, что все это производство - дерьмо собачье и официальная российская статистика не отделяет отремонтированную технику, поднятую со складов длительного хранения, и вновь произведенную, что создает неверное представление о реальных возможностях российской оборонной промышленности.

Однако, уже практически через абзац говориться, что в таком режиме российская промышленность в состоянии полностью покрыть потребности армии в течении следующих четрых-пяти лет, но при этом сообщается, что коллапс российской экономики в конце этого года неминуем.

Хотите я вам объясню почему это все так странно? Потому, что все это - правда! В условиях, когда каждый из нас по своему понимает, что такие коллапс экономики и полное покрытие потребностей армии - такая чехарда оценок неизбежна.

Является ли переход, например, на карточное распределение продуктов питания свидетельством коллапса экономики? Классический подход говорит, что да, безусловно. Но будет ли это означать реальный коллапс, когда экономика схлопывется, а на улицах валяются умершие от голода люди? Нет, разумеется. При нормативном, внеэкономическом распределении продуктов экономика может функционировать неограниченное время и даже демонстрировать определенный уровень эффективности. Но, правда, крайне невысокий.

Или, например, другой вопрос: действительно ли российский ВПК производит всю необходимую армии технику? Да, разумеется. Но только если потребность в ней определяется не объективным запросом воюющего войска, а рассуждениями типа "и так сойдет", "бери че дают", "хватит умничать, вечно ты ноешь" и "кругом марш, приступайте к исполнению".

Когда какой-нибудь боевой генерал или полковник знает, что если он будет сильно жаловаться, то получит меньше, чем если бы помалкивал, а если все равно будет качать права и тыкать пальцем в устав и нормативы, то вообще будет брошен в самое пекло и уже оттуда не вылезет, то количество всем обеспеченных частей стремительно растет.

Поэтому: Полковник! Ты всем доволен? Да, товарищ генерал! Приступайте к выполнению приказа! Есть, товарищ генерал! Разрешите бегом? И дальше: Владимир Владимирович! Вот доклады командиров частей: у них нет жалоб, они полностью укомплектованы и людьми и техникой. Можете им сами позвонить, они подтвердят.

Не думаю, что открою вам тайну, если скажу, что так российская армия воюет еще со времен Петра Великого и это ее состояние - норма, а не патология. Никогда по другому не было и уже не будет. И в этом смысле эксперты правы: в таком состоянии она не то, что пять лет, она и пятьдесят лет еще провоюет.

Российскую армию нужно лишить самой основы ее функционирования. Каких-то самых базовых вещей, без которых даже голыми руками воевать не получится. И в этом смысле сегодняшние украинские бомбардировки российских НПЗ – очень правильный и крайне болезненный для Путина удар.

Вообще последнее время интенсивность подобного рода атак со стороны Украины резко возросла, и это не может не радовать.

Это ровно то, что позволит подорвать саму основу функционирования военной машины России, а с нею и сорвать все экспансионистские планы обезумевшего русского фюрера.

Слава Украине!

Байден сегодня сделал два заявления: во-первых предостерег Израиль от атаки на Рафах, а во вторых сказал, что США никогда не оставят Израиль без своей поддержки. Мне кажется, что Байден и с Израилем проделывает тот же номер, что и с Украиной.

Да и хрен с ним. Я теперь вообще его не слушаю. Белый шум. Информации - ноль. Ни о чем. По содержательности выступлений он стремительно приближается к Вове Соловьеву, только с обратным знаком. Как говорил Остап Бендер: нет никакой Америки, а волны Атлантического океана разбиваются о Шепетовку.