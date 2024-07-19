Украина и ООН запустили платформу для граждан, желающих вернуться из-за рубежа: чем может помочь

Украина совместно с Управлением верховного комиссара ООН по беженцам запускает платформу "Украина – это Дом". Платформа предоставит всю актуальную информацию "по всем вопросам" о возвращении украинцев в страну.

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Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, глава МИД Дмитрий Кулеба провел встречу с верховным комиссаром ООН по вопросам беженцев Филиппо Гранди. Именно по итогам этой встречи и было объявлено о запуске платформы "Украина – это Дом".

"Пока продолжается российская агрессия, наши люди за рубежом продолжают нуждаться в международной помощи и поддержке. Эта платформа поможет людям получить достоверную и актуальную информацию по всем вопросам, касающимся возвращения в Украину, увидеть, какие возможности и преимущества, и сделать информированный выбор", – отметил Кулеба.

Министр также призвал ООН к "решительным шагам по защите украинских детей, незаконно вывезенных в Россию".

"Это необходимо, чтобы не допустить их усыновление и обеспечить безопасный возврат в Украину", – подчеркнул Кулеба.

В целом глава МИД Украины "положительно оценил" работу Управления ООН по вопросам беженцев, в том числе предоставление нового пакета помощи для подготовки к зиме. Однако "министр отметил важность усиления гуманитарного реагирования и поддержки украинцев", пострадавших из-за российского вторжения.

Как сообщал OBOZ.UA, министерство иностранных дел Украины существенно расширило доступ к консульским услугам за рубежом. Перечень иностранных дипломатических учреждений, осуществляющих предоставление услуг с использованием Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, увеличился почти вдвое.

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