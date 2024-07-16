Украина расширила доступ к консульским услугам в 20 странах: какие документы можно получить

С 15 июля Министерство иностранных дел Украины существенно расширило доступ к консульским услугам за границей. Перечень иностранных дипломатических учреждений, осуществляющих предоставление услуг с использованием Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, увеличился почти вдвое.

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Теперь доступ к реестру получили еще 24 учреждения в 20 странах мира, что дает им возможность выдавать украинцам выписки из него и повторные свидетельства. Об этом сообщили на сайте МИД.

Так, услуги с использованием Государственного реестра актов гражданского состояния граждан смогут предоставлять посольства Украины в Австрии, Алжире, Бельгии, Великобритании, Армении, Испании, Марокко, Молдове, Нидерландах, Норвегии, ОАЭ, Румынии, Таджикистане, Туркменистане, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии и Швеции, а также консульства в Эдинбурге (Шотландия), Бельцах (Молдова), Дубае (ОАЭ), Ниредьгазе (Венгрия) и Брно (Чехия).

Что изменилось с 15 июля

Доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния означает, что граждане Украины смогут получить:

– повторные свидетельства, выданные органами ГРАГС на территории Украины (о рождении, о смерти, об изменении имени, о браке, о расторжении брака);

– выписки из Реестра о проведенной регистрации акта (о рождении, о смерти, об изменении имени, о браке, о расторжении брака).

Теперь дополнительные зарубежные дипломатические учреждения будут предоставлять такие услуги и осуществлять другую работу на направлении государственной регистрации актов гражданского состояния с использованием средств Реестра.

"МИД работает над тем, чтобы консульские услуги для наших граждан за границей были как можно доступнее, а их перечень постоянно расширялся. Сейчас мы делаем наибольшее одномоментное расширение географии доступа к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан. Это создает новые возможности для граждан Украины, которые находятся в этих двадцати странах, демонстрирует им заботу Украинского государства", – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В Министерстве добавили, что доступ к этому реестру теперь имеют 48 учреждений в 31 стране Европы, Северной Америки, Азии и Океании, а также Африки и Ближнего Востока.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил нового государственного секретаря по иностранным делам Великобритании Дэвида Ламми. Он также пригласил британца посетить Украину, и Ламми принял приглашение.

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