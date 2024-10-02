Украина эвакуировала из Ливана всех желающих уехать украинцев

Министерство иностранных дел Украины совместно с украинской разведкой провело уже третий рейс по эвакуации наших граждан из Ливана. В частности, были успешно эвакуированы из Ливана 179 граждан, среди которых 134 – украинцы.

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Как отметило внешнеполитическое ведомство Украины, "удалось успешно эвакуировать всех лиц, изъявивших желание вернуться на родину". Среди эвакуированных украинцев – 112 взрослых и 22 ребенка.

В числе прочих эвакуированных – 45 граждан других стран. Это 13 граждан Польши, 6 чехов, 9 граждан Литвы, 12 жителей Молдовы, 1 гражданин Бразилии и 5 граждан Ливана.

"Эта операция стала частью более широких усилий по возвращению украинских граждан из-за ухудшения безопасности и экономической ситуации в регионе. В рамках трех эвакуационных миссий из Ливана было эвакуировано 234 человека, в том числе 189 граждан Украины и 45 иностранцев", – уточнили в МИД Украины.

Также ведомство сообщило, что последним рейсом "были эвакуированы трое животных: две собаки и кот". Операция была проведена "оперативно и без осложнений, несмотря на действующие угрозы безопасности в регионе", добавили в МИД.

Отдельно внешнеполитическое ведомство Украины предложило оставшимся в Ливане украинцам обращаться в Посольство Украины в Ливанской Республике.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 октября появились неподтвержденные официально данные о росте напряженности в южном пограничном Ливане. Утверждалось, что израильская армия ЦАХАЛ якобы начала там наземную операцию, однако террористов "Хезболлы".

Причем за неделю до этого в Иерусалиме заявляли, что сосредоточены только на авиаударах по Ливану и в ближайшем будущем не планируют наземную операцию. Но 30 сентября СМИ заявили, что Соединенные Штаты якобы получили от Израиля предупреждение об ограниченном вторжении ЦАХАЛа на территорию Ливана.

Теперь в ЦАХАЛ уже официально рассказывают о начале операции на юге Ливана.

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