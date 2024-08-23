Сколько украинцев считают День Независимости наиболее важным нерелигиозным праздником: результаты опроса

Независимость Украины по состоянию на 2024 год поддерживает абсолютное большинство украинцев. Количество наших соотечественников, тяготеющих к объединению с Россией, сократилось до рекордно минимальных показателей и не достигает и половины процента.

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В то же время День Независимости является третьим по значимости праздником для украинцев, уступая только Рождеству и Пасхе. Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, которые авторы исследования сравнили с результатами опросов более чем за 30 лет существования независимого Украинского государства.

Так, социологи установили, что независимость Украины поддерживают не менее 87% граждан Украины. Тех, кто стремится к объединению с Россией в одно государство, по состоянию на 2024 год набралось 0,3%. Еще 13% наших сограждан не определились с ответом, однако авторы исследования, учитывая косвенные факторы, считают, что большинство из них все же выступают за независимость Украины. А колебания связаны преимущественно с конфигурацией отношений с Россией (социологи много лет подряд предлагают сформулированные еще в 1990-х три варианта формата таких взаимоотношений: закрытые границы с визами и таможнями, открытые границы и свободное перемещение или "объединение" в единое государство" .

"Поэтому фактический уровень поддержки независимости выше указанных 87% и, скорее всего, составляет не менее 90-95%", – считают в КМИС, отметив, что упомянутые вопросы сейчас уже требуют адаптации к текущей ситуации.

Социологи также показали динамику изменений отношения украинцев к независимости за время существования Украины как суверенного государства.

Так, в 1990-х поддержка независимости Украины в украинском обществе держалась на уровне около 64%. Ровно вдвое меньше – 32% – хотели быть одним государством из РФ.

В 2000-х средний процент сторонников независимости вырос до 73%, за "объединение" вступали уже 23% украинцев.

А по состоянию на февраль 2013-го, почти за год до Революции Достоинства, независимость поддерживали 81% наших сограждан, тогда как 16% были готовы к объединению со страной, которая уже готовилась к войне с нашим государством.

Такие настроения повлияли и на отношение украинцев ко Дню Независимости Украины. В настоящее время он является важнейшим нерелигиозным праздником. С учетом же Рождества и Пасхи, День Независимости входит в тройку праздников, которые наши сограждане считают главными.

Социологи предлагали респондентам список праздников – как религиозных, так и светских – из них каждый участник опроса мог выбрать до пяти позиций.

Согласно результатам опроса, в 2024 году большинство населения Украины празднуют Пасху и Рождество: эти праздники выбрали 70% и 68% респондентов соответственно. Третье место среди всех праздников и первое среди нерелигиозных занял День Независимости: главным или любимым праздником его назвали 64% опрошенных.

Следующим по популярности является День защитников и защитниц Украины (58%).

Новый год, торжественно празднуемый во всем мире, который долгие годы делил первое место с Рождеством Христовым и Пасхой, в 2024-м оказался на пятом месте с 47%. После него следуют День Конституции (28%), Международный женский день (21%), Троица (17%).

Наименее популярные праздники в этом году День Победы и День труда (1 мая) – только 11% и 4% украинцев празднуют эти даты как любимые или важные.

Интересно, что в 2013 году День Независимости Украины был самым важным или любимым только для 12%, то есть он входил в наименее популярные праздники, еще меньше украинцы тогда праздновали разве что День Конституции.

Эти впечатляющие изменения, произошедшие за последние 21 год, подчеркивают социологи, особенно стремительные темпы приобрели после начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, пока украинцы переосмысливают важность независимости и меняют отношение ко дню ее провозглашения, российских социологов интересуют другие вопросы. Недавно в России презентовали результаты соцопроса, показавшего, что большинство россиян до сих пор верят, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин жив, а также хотят переговоров с Украиной и прекращения войны.

Однако ни желание "мира", ни осознание потерь, несущих РФ в живой силе, ни даже украинские войска в российской Курской области не являются аргументом для примерно трети россиян, которые до сих пор уверены, что "СВО достигла целей", а самое важное, что имеет сделать российские власти – это удержать оккупированные территории Украины.