Национальная полиция готова обеспечить безопасность во время празднования Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины. В частности, на территории государства кроме Донецкой, Луганской, Сумской и Херсонской областей ожидается проведение 486 мероприятий по случаю государственных праздников.

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Об этом сообщил начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Максим Ахрамеев. Все подразделения ведомства готовы к обеспечению мер усиленной безопасности в условиях военного положения. ⁠ Потому что в эти дни существует высокая вероятность нанесения страной-агрессором многочисленных ракетных обстрелов по территории Украины.

"Необходимо особое внимание уделять четкому алгоритму действий во время сигналов "Воздушная тревога" или "Ракетная опасность"", – отметил руководитель департамента.

В обеспечение усиленных мер безопасности будут привлечены наряды полиции, следственно-оперативные группы, группы взрывотехников, кинологов и другие службы.

В Нацполиции также обратились к гражданам с просьбой самостоятельно заботиться о своей безопасности, реагировать на сигналы тревоги, находиться в укрытиях во время их сигналов, не трогать подозрительные предметы и сообщать полиции о нарушении правопорядка.

Как говорилось в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление", когда началась операция в Курской области, преимущественно западные СМИ взвились заявлениями, что теперь Украине следует ожидать от России "акта возмездия" - и им станет массированный ракетный удар. Но дело в том, что страна-агрессор и так готовилась на День Независимости Украины его нанести, и это банальное отражение российской террористической сущности.

Кстати, 16 июля 1990 года Верховная Рада приняла "Декларацию о государственном суверенитете Украины", а первую годовщину независимости праздновали не 24 августа, а 16 июля 1991 года. Детальнее об этих и других малоизвестных фактах о празднике – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как отмечали независимость в 1991 и 1992 годах.

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