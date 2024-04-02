"Украина будет членом НАТО": представители Франции и США сделали совместное заявление

Франция и США "привержены единству" в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО. Наша страна в будущем присоединится к Североатлантическому альянсу, заверил американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

Позицию касательно возможного членства Украины Блинкен, а также министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне высказали 2 апреля в Париже после переговоров. Госсек США посетил столицу Франции ради нескольких встреч, в том числе с президентом Эммануэлем Макроном.

Сежурне отметил, что государства, входящие в НАТО, "привержены поддержке реформ в Украине на пути к ее интеграции в Альянс".

"И мы должны работать на этом саммите НАТО, прежде всего, над единством", – заявил он.

Глава МИД Франции имеет ввиду саммит Североатлантического альянса, который запланирован на 9–11 июля 2024 года в Вашингтоне (округ Колумбия, США).

"Это важно, что Франция и Соединенные Штаты привержены единству в этом вопросе, и в ближайшие несколько дней другие страны также это подтвердят", – добавил Сежурне.

Блинкен сообщил, что вопрос Украины будет поднят в Брюсселе (Бельгия) на встрече министров иностранных дел НАТО.

"Украина будет членом НАТО. Для нас это вопрос наличия очень хорошей и очень четкой дорожной карты. И я думаю, что юбилейный саммит НАТО, посвященный его 75-летию, будет очень сосредоточен на том, как создать эту дорожную карту", – заявил госсек США.

Как писал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский 1 апреля провел специальное совещание касательно работы Киева с НАТО и относительно совместимости и перспектив Украины на 2024 год. В частности, обсуждались ожидания от саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне.

– Не так давно вице-премьер-министр Ольга Стефанишина говорила, что Америка и Германия являются ключевыми противниками предоставления Украине приглашения на вступление в НАТО. Она утверждала, что именно они не создают возможности для развития диалога.

– Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Киев ближе к НАТО чем когда-либо ранее.

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