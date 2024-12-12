'Украденные у вас деньги пошли на поддержку террористов, а не на развитие вашей страны': Нетаньяху обратился к иранскому народу. Видео

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к иранскому народу с заявлением, что его страна "стремится к миру со всеми соседями". Соответственно, Израиль хочет видеть среди них "свободный Иран".

Видео дня

Соответствующее обращение к иранскому народу израильский премьер сделал в соцсети X. Причем Нетаньяху подчеркнул, что обращается именно к народу, а не к режиму Ирана, который "грабит иранских людей".

"Я знаю, что так же, как мы хотим мира с вами, вы хотите мира с нами. Но вы страдаете под властью режима, который грабит и угнетает вас, и угрожает нам. Деньги, украденные у иранцев, тратились на поддержку террористов, а не на развитие страны", – отметил израильский премьер.

Нетаньяху также заявил, что режим боится народа Ирана. В то же время, израильский чиновник выразил уверенность, что это изменится и "Иран будет свободным", причем "это может произойти гораздо раньше, чем считается".

"В качестве примера – режим (сирийского диктатора) Асада, хотя и был поддержан иранским режимом, рухнул за 11 дней", – отметил Нетаньяху.

Он добавил, что "украденные у иранцев миллиарды долларов, вложенные у террористов ХАМАС и Хезболлы, пошли прахом". И это было неизбежно как неизбежное поражение иранского режима, поскольку он пытается навязать неприемлемую фундаменталистскую тиранию.

Однако "будущее Ирана связано с миром, прогрессом и сотрудничеством с Израилем", заверил господин Нетаньяху.

Как сообщал OBOZ.UA, в настоящее время военные Израиля не только в секторе Газа и в Ливане. Они также продвинулись на территорию Сирии, в частности ЦАХАЛ уже в районе, расположенном примерно в 25 километрах от столицы страны Дамаска.

Ранее сообщалось, что израильские военные готовятся дать отпор угрозам, которые могут возникнуть со стороны сирийских повстанцев. В частности, ЦАХАЛ усилил развертывание своих частей вдоль границы, включая разведывательные подразделения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!