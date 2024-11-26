'Надо нейтрализовать угрозу из Ливана': Израиль и 'Хезболла' приблизились к соглашению о прекращении огня

Израильское правительство якобы будет голосовать за соглашение о прекращении огня в Ливане во вторник, 26 ноября. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху уже неофициально одобрил этот план.

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Об сообщило издание CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Он утверждает, что глава правительства дал понять о своем потенциальном одобрении намечающегося прекращения огня с "Хезболлой" во время консультаций по вопросам безопасности с израильскими официальными лицами вечером 24 ноября.

25-го числа пресс-секретарь Нетаньяху сказал CNN, что кабинет министров проголосует по предложенному соглашению во вторник и что ожидается его принятие.

Переговоры, по всей видимости, продвигаются в позитивном направлении. Но, как отмечали собеседники издания, Израиль и "Хезболла" продолжают обмениваться взаимными обвинениями, поэтому один резкий шаг может поставить сделку под угрозу.

Вечером 25 ноября ливанский чиновник, осведомленный о ходе переговоров, сказал, что прекращение огня может быть объявлено "в течение 24 часов".

Постпред Израиля при ООН Дан Данон ранее подтверждал: стороны работают над прекращением огня. Израильский кабинет министров "продвигается вперед", отмечал он.

Данон также подчеркнул: его страна учтет уроки войны с группировкой в ​​2006 году.

"Мы убедимся, что у нас будет возможность нейтрализовать любую угрозу из южного Ливана. Надеюсь, ливанская армия позаботится об этом в будущем. Но если они снова терпят неудачу, мы будем рядом", – заявил он.

Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) в любом случае останутся на юге страны.

"Мы будем координировать свои действия с UNIFIL. Я ожидаю, что в этот раз они будут более эффективными", – добавил постпред.

Информация о готовящейся сделке была встречена в Израиле неоднозначно. Итамар Бен Гвир, крайне правый министр национальной безопасности, назвал это "большой ошибкой". Он считает, что это "исторически упущенная возможность искоренить "Хезболлу".

Гвир также долгое время работал над тем, чтобы помешать потенциальным соглашениям о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Экс-министр Бени Ганц, который в июне ушел из военного кабинета Израиля из-за действий Нетаньяху в войне в Газе, призвал премьера обнародовать детали договора.

"Жители севера, бойцы и граждане Израиля имеют право знать", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 23 ноября Армия обороны Израиля нанесла очередной авиаудар по центру Бейрута, ливанской столицы. Было выпущено не менее четырех ракет, по предварительным данным, 11 человек погибли и еще 33 получили ранения.

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