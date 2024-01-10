Угрожают коммерческим судам со всего мира: в Белом доме отреагировали на масштабную атаку хуситов в Красном море

Действия хуситов в Красном море "противоправны и эскалационны". США сделают все зависимое, чтобы защитить гражданское судоходство в регионе.

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Об этом заявил глава Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Речь идет об инциденте в январе, когда военные корабли США и Великобритании отразили самую большую атаку йеменских хуситов в Красном море.

По словам Кирби, действия хуситов угрожают не только Израилю, но всем коммерческим судам из всего мира. Приступы хуситов на корабле в Красном море, сказал он, уже повредили более 40 стран. Очевидно, лучшее решение во избежание эскалации – это прекращение атак со стороны хуситов. Однако, как подчеркнул представитель Белого дома, пока хуситы не изъявили ни малейшего желания пойти на деэскалацию. "США сделает все от нас зависящее, чтобы защитить судоходство в Красном море", – отметил Кирби. Однако глава Совета нацбезопасности Белого дома отказался конкретизировать возможные действия США.

Как сообщал OBOZ.UA, сразу двенадцать стран во главе с Соединенными Штатами предостерегли йеменских повстанцев-хуситов по поводу последствий, если они не прекратят нападения на торговые суда в Красном море. Что любопытно: к этому заявлению не присоединился Израиль.

Также напомним, что министр обороны США Ллойд Остин ранее объявил о проведении в Красном море военной операции "Стражное процветание".

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