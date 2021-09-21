Угроза Третьей мировой и раскол внутри НАТО: что известно о новом альянсе AUKUS, рассорившем Францию и США

В мире разгорается новый скандал: Австралия, Великобритания и США объявили о создании военного союза, но это вызвало резкую реакцию со стороны Франции. Париж впервые в истории даже отозвал своих послов из Вашингтона и Канберры. Кроме того, созданием альянса очень недовольны в КНР – неофициально китайские власти даже грозятся нанести ядерный удар по Австралии.

Из-за чего разругались страны и почему в мире назревает новая война – читайте в материале OBOZREVATEL.

Союз США, Великобритании и Австралии получил название AUKUS (Australia, United Kingdom, United States). Его официальная цель – укрепление сотрудничества его членов в сферах дипломатии, безопасности и обороны в Индо-Тихоокеанском регионе.

При этом на самом деле, считают СМИ, это средство противостояния КНР – точно так же описал Альянс спикер китайского МИДа, который обвинил Штаты и Австралию в "создании антикитайской шайки", а также подрыве региональной стабильности и обострении гонки вооружений.

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США, Британия и Австралия готовятся упростить обмен информацией в важных технологических сферах, среди которых искусственный интеллект, кибернетические и подводные системы, ударные средства большой дальности.

Первой совместной инициативой военных союзников станет программа обеспечения ВМФ Австралии ядерными подводными лодками. Но дело в том, что ранее Париж собирался поставить Австралии 12 подлодок (обычных, не ядерных). Стоимость контракта составляла 66 миллиардов долларов, однако за несколько часов до объявления о создании AUKUS австралийское правительство разорвало все договоренности с концерном Naval Group.

Эта сделка должна была обеспечить кораблестроителей работой до 2040 года. Именно поэтому власти Франции восприняли аннуляцию контракта так остро.

Интересно, что AUKUS станет первым случаем, когда Соединенные Штаты передадут свои ядерные технологии другому государства, не считая давнего стратегического союзника – Великобритании. Роль же Соединенного Королевства в поставках субмарин пока неясна.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину", а французское посольство в Вашингтоне отменило торжественный прием по случаю 240-летия Чесапикского сражения – морской битвы в войне за независимость США, в которой флот французских союзников одержал победу над британцами.

17 сентября правительство Франции впервые в истории отозвало для консультаций своих послов из США и Австралии. На фоне конфликта также отменили саммит французского и британского министров обороны.

Газета Le Monde написала, что Джо Байден ничем не отличается от своего предшественника Дональда Трампа в том, что для него во всех сферах внешней политики решающее значение имеет только лозунг "Америка прежде всего".

Экс-посол Великобритании во Франции Питер Рикеттс констатировал, что недооценивать обиду Парижа не стоит: "Это не просто гнев, но ощущение настоящего предательства, поскольку Великобритания, США и Австралия вели переговоры за их спиной в течение шести месяцев. Мне довелось пережить разногласия (между Европой и США – Ред.) в 2003 году из-за Ирака. Сейчас ситуация столь же плоха или даже хуже".

Кроме того, министр иностранных дел Франции заявил, что создание AUKUS будет учитываться при разработке новой стратегической концепции НАТО. "Очевидно, что то, что произошло, повлияет на определение этой стратегии", – отметил дипломат.

В Министерстве иностранных дел Китая резко раскритиковали альянс, назвав его продуктом "устаревшей ментальности эпохи холодной войны и узколобых геополитических концепций". Пекин обратился к членам AUKUS с требованием "уважать устремления жителей региона.., в противном случае они лишь навредят своим собственным интересам".

Зато с радостью встретило создание союза правительство Тайваня. Несмотря на то, что эта страна не упоминается в заявлении, одной из целей AUKUS называют защиту Китайской республики от поглощения КНР, считающей Тайвань своей провинцией.

Так называемый тайваньский вопрос – один из ключевых спорных моментов в отношениях Запада и Китая. В 1949 году была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

Армия Китая последние два года активно наращивает военную мощь вблизи Тайваня. С 2020 года официальная риторика КНР допускает "воссоединение" со страной в результате вооруженного вторжения. Китайский лидер Си Цзиньпин ранее призвал военных "сосредоточить все свои умы и энергию на подготовке к войне".

А газета Global Times, которая считается рупором коммунистической партии Китая, предположила, что "Австралия может стать целью ядерного удара Китая", а "австралийские войска, вероятно, станут первой группой западных военнослужащих, которые зря лишатся жизней в Южно-Китайском море".