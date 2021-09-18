Китай провел учения в режиме реального боя в ответ на проход эсминца США вблизи Тайваня

В Китае отреагировали на недавний проход американского ракетного эсминца Barry через Тайваньский пролив между островом Тайвань и Поднебесной. Вооруженные силы страны в ответ на маневр США решили провести учения в режиме реального боя.

Об этом в субботу, 18 сентября, сообщил представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И, передает ТАСС. Военные учения прошли на море и в воздухе.

Китай привлек к мероприятиям корабли, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и бомбардировщики. Отмечается, что целью учений было улучшения взаимодействия авиации и кораблей, а также повышение боеспособности китайской армии.

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Вместе с тем, Ши И уточнил, что такие мероприятия являются регулярными и "направлены на обеспечение безопасности в акватории Тайваня".

Добавим, что ранее представитель Восточной зоны боевого командования армии Китая называл проход эсминца США вблизи Тайваня неприемлемым. По мнению Ши И, такие действия якобы угрожают безопасности на данной территории.

В Пекине говорят о том, что участившееся в последнее время появление американских кораблей в акватории – это провокация, а США – дестабилизирующий фактор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия перебросила свою военную технику на аэродром Барановичи в Беларуси, что в 400 км от Киева. Там были замечены истребители Су-30СМ.