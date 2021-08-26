Угроза теракта в аэропорту и ультиматум талибов. Главное о ситуации в Афганистане на 26 августа

США призвали население Афганистана избегать аэропорта Кабула из-за появления угрозы теракта со стороны террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ). Также террористическая группировка "Талибан" сообщила, что не позволит афганцам покинуть страну, и отказывается продлить эвакуацию после 31 августа.

Штаты призвали афганцев покинуть аэропорт Кабула в четверг, 26 августа, из-за угрозы террористической атаки ИГИЛ, поскольку западные страны спешат эвакуировать как можно больше афганцев до крайнего срока 31 августа, сообщает Reuters.

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Посольство США в Кабуле посоветовало гражданам избегать поездок в аэропорт и сказало, что те, кто уже стоит у выхода, должны немедленно уехать, сославшись на неуказанные "угрозы безопасности".

В аналогичном сообщении Великобритания призвала людей в районе аэропорта "переместиться в безопасное место".

"Существует постоянная и высокая угроза террористического нападения", – говорится в заявлении британского министерства иностранных дел.

Австралия также призвала своих граждан и владельцев виз покинуть этот район, предупредив об "очень высокой угрозе террористического нападения" в аэропорту.

При этом сотрудник афганской гражданской авиации, работающий в аэропорту, Ахмедулла Рафикзай сказал, что люди продолжали собираться у ворот, несмотря на предупреждения об атаке.

"Террористу-смертнику очень легко атаковать коридоры, заполненные людьми, и предупреждения были сделаны неоднократно. Но люди не хотят уезжать, это их решимость покинуть эту страну, и они не боятся даже умереть, каждый рискует своей жизнью", – сказал он.

Дипломат страны НАТО в афганской столице сказал, что "Талибан" несет ответственность за безопасность за пределами аэропорта, поэтому угрозы со стороны "Исламского государства" нельзя игнорировать.

Другой западный чиновник заявил, что в среду, 25 августа, количество полетов замедлилось, но в четверг темпы эвакуации увеличатся.

По словам представителя "Талибана", охранники талибов продолжают защищать мирных жителей за пределами аэропорта.

"Наши охранники также рискуют своими жизнями в аэропорту Кабула, они также сталкиваются с угрозой со стороны группировки "Исламское государство", – сказал человек, пожелавший остаться неназванным.

"Талибан" сообщил, что не позволит населению покинуть Афганистан, и отказывается продлить эвакуацию после 31 августа. Террористы предупредили, что США должны придерживаться крайнего срока, передает CNN.

Представитель талибов Забиулла Муджахид сказал, что иностранные граждане могут продолжить поездки в аэропорт. Однако огромные толпы афганцев, собравшиеся там в последние дни, должны вернуться домой, и они не будут подвергаться репрессиям со стороны новых "правителей" страны.

"Дорога, ведущая к аэропорту, заблокирована. Афганцы не могут ехать по этой дороге, чтобы добраться до аэропорта, но иностранным гражданам разрешено проехать по этой дороге в аэропорт. Мы больше не разрешаем эвакуацию афганцев, и нас это тоже не устраивает", – отметил Муджахид.

Он добавил, что врачи и ученые Афганистана "не должны покидать страну, они должны работать в своих специализированных областях. Они не должны ехать в другие страны, в те западные страны".

Муджахид также заверил, что иностранные посольства и агентства по оказанию помощи останутся открытыми.

Госсекретарь Тони Блинкен сказал, что США находятся на пути к завершению своей миссии в Афганистане к 31 августа, но официальные лица строят планы по оказанию поддержки и облегчению отъезда и после этой даты, передает CNN.

"У нас нет крайнего срока для оказания помощи оставшимся американским гражданам, которые решат, что они хотят уехать, а также многим афганцам, которые поддерживали нас на протяжении этих многих лет и хотят уехать, и не смогли этого сделать. Эти усилия будут продолжаться каждый день после 31 августа", – подчеркнул дипломат.

Он сказал, что "Талибан" взял на себя государственные и частные обязательства по обеспечению безопасного проезда американцев и афганцев из группы риска, которые хотят покинуть Афганистан.

"Штаты, наши союзники и партнеры и более половины стран мира, всего 114 стран, выступили с заявлением, в котором ясно дали понять талибам, что они несут ответственность за выполнение этого обязательства и обеспечение безопасного прохода для всех, кто желает покинуть страны. Не только на время нашей миссии по эвакуации и переселению, но и на каждый последующий день. И мы разрабатываем подробные планы того, как мы можем продолжать оказывать консульскую поддержку и облегчать отъезд для тех, кто желает уехать после 31 августа", – добавил Блинкен.

Также он сообщил, что эвакуация проходит во "враждебной среде" в городе и стране, которые сейчас контролируются "Талибаном", с очень реальной возможностью нападения ИГИЛ.

"Талибан" обратился к Турции с просьбой о технической помощи в управлении кабульским аэропортом после ухода иностранных войск, но настаивает на том, чтобы военные Анкары также полностью ушли к 31 августа, передает Reuters.

По словам одного из официальных лиц, условный запрос исламистской группировки, поставил Анкару перед трудным решением относительно того, соглашаться ли ей на опасную работу. В основном мусульманская Турция была частью миссии НАТО в Афганистане и до сих пор имеет сотни военнослужащих в аэропорту Кабула. Чиновники заявляют, что готовы уйти в кратчайшие сроки.

"Талибан" обратился с просьбой о технической поддержке в управлении кабульским аэропортом. Обеспечение безопасности рабочих без турецких вооруженных сил – рискованная работа", – сказал высокопоставленный турецкий чиновник, добавив, однако, что требование "Талибана" об уходе всех турецких войск осложнит любую предполагаемую миссию.

По его словам, переговоры с талибами по этому вопросу продолжаются, и тем временем завершена подготовка к выводу войск. Другой турецкий чиновник сказал, что окончательное решение будет принято к 31 августа, когда иностранные войска покинут страну.

Но правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана в течение нескольких месяцев заявляло, что может сохранить присутствие в аэропорту, если об этом попросят. После того, как талибы захватили контроль над страной, Турция предложила техническую помощь и помощь в обеспечении безопасности в аэропорту.

Ранее представитель "Талибана" сказал, что они стремится к установлению хороших отношений с Анкарой.

"Мы хотим хороших отношений с Турцией, турецким правительством и мусульманским народом турецкой нации. Что касается турецких сил, дислоцированных в Афганистане, они нам не нужны в нашей стране, и после завершения эвакуации мы обеспечим безопасность аэропорта", – сообщил Муджахид.

Агентство Reuters видело внутренний документ безопасности Организации Объединенных Наций, в котором описаны угрозы, разграбление офисов ООН и физическое насилие над персоналом с 10 августа, незадолго до прихода к власти "Талибана".

Например, талибы остановили сотрудника афганской ООН, когда он пытался добраться до аэропорта Кабула 22 августа. Они обыскали его автомобиль и нашли его удостоверение личности ООН и избили его.

23 августа трое неизвестных мужчин посетили дом другого сотрудника ООН, который в то время работал. Они спросили его сына, где его отец, и обвинили его во лжи: "Мы знаем его местонахождение и то, что он делает". Эти инциденты входят в число десятков, содержащихся во внутреннем документе безопасности ООН.

Агентство пишет, что в то время как талибы убеждали афганцев и западные державы в том, что они будут уважать права людей, сообщения о репрессиях подорвали доверие, не в последнюю очередь среди тех, кто связан с иностранными организациями.

В ответ "Талибан" сообщил, что будет расследовать сообщения о "злоупотреблениях", а также призвала гуманитарные организации продолжить свою работу. Талибы заявили, что гуманитарная помощь приветствуется, пока она не используется как средство политического влияния на Афганистан.

В ООН сообщили, что не комментируют утечку секретных документов.

"Власти, отвечающие за Кабул, несут ответственность за безопасность персонала и помещений ООН. Мы поддерживаем с ними связь по этому поводу", – сказал официальный представитель ООН Стефан Дужаррик.

Афганская женщина, проработавшая в ООН несколько лет, сказала Reuters, что чувствует себя брошенной.

"У каждой женщины, которую я знаю, такой же страх, как и у меня. Что теперь будет с нашими детьми, если мы будем наказаны за нашу работу? Что случится с нашими семьями? Что они сделают с нами, как с женщинами?" – сказала она на условиях анонимности.

Другой афганский сотрудник ООН сказал, что он знает, по крайней мере, о 50 афганских сотрудниках, которых "Талибан" предупреждал или которым угрожали, и добавил: "Национальные сотрудники ООН, которые находятся под серьезной прямой угрозой со стороны талибов, должны быть эвакуированы".

Он добавил, что все угрозы не обязательно были связаны со статусом людей в ООН, но были результатом усилий "Талибана" по установлению контроля над Кабулом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже заявил, что он обеспокоен сообщениями о репрессиях и запугивании.

"Мы делаем все, что в наших силах, а именно путем постоянного взаимодействия со всеми соответствующими сторонами, и будем продолжать делать это для обеспечения вашей безопасности и благополучия, а также для поиска внешних решений там, где они необходимы", – сказал Гутерриш.

Оценка рисков, проведенная ООН, показала, что внутри "Талибана" "нет согласованного командования и контроля".

ООН перевела в Казахстан около трети из 300 иностранных сотрудников, находящихся в Афганистане. Но в стране все еще находится около 3000 афганских сотрудников ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, боевики радикального исламистского движения "Талибан" призвали жительниц Афганистана не ходить на работу и оставаться дома для собственной безопасности.

Детальнее о том, кто управляет "Талибаном", можно почитать в статье нашего издания по ссылке.