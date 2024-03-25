Чехия решила выслать из страны гражданина Украины Александра Барабанова, за последние 10 лет активно распространявшего российскую пропаганду. Более того, он считает себя россиянином.

Об этом сообщает чешское издание Deník N. Александру Барабанову, который вместе с родителями переехал в Чехию более 20 лет назад, был отозван постоянный вид на жительство, и ему поручено покинуть страну.

По информации издания, начиная с начала временной оккупации Крыма в 2014 году, этот "общественный деятель" активно распространял "известнейшую в Чехии кремлевскую дезинформацию о том, что россиян в Украине преследуют фашисты", и что "с 2000 года в Украине готовились "фашисты и нацисты, которые затем захватили власть в стране".

Сам Барабанов считает себя россиянином. В комментарии для СМИ он подтвердил, что ему отозвали вид на жительство в Чехии и заявил, что не знает, куда ему придется ехать. "Общественный деятель" сказал, что опасается депортации в Украину, поскольку его могут "задержать на границе и принудительно отправить на фронт".

Напомним, россияне устроили празднование своей "масленицы" в центре Нью-Йорка, чтобы познакомить иностранцев со своей "культурой". Однако представители украинской диаспоры прервали их веселье и показали настоящее лицо России.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в России так называемые "отряды Путина" устроили эпический шабаш в честь Масленицы. Пожилые сторонники российского диктатора Владимира Путина сожгли чучело президента США Джо Байдена, назвав его "главным вампиром мира".

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