В России так называемые "отряды Путина" устроили эпический шабаш на грани адекватности в честь Масленицы. Пожилые сторонники российского диктатора Владимира Путина сожгли чучело президента США Джо Байдена, назвав его "главным вампиром мира".

Соответствующее видео было опубликовано в российских Telegram-каналах. Конечно, до такой акции российские пенсионеры додумались благодаря телевизору и пропаганде, которая оттуда доносится о "прогнившем Западе".

На видео они подожгли чучело Байдена, выкрикивая "Ура" и "с нами Бог и Россия".

"Вчера Владимир Владимирович по телевизору объявил конец бала вампиров. И мы из "Отряда Путина" поддерживаем его. Сегодня мы сжигаем главного вампира мира", – заявили российские пенсионеры.

В частности, к такой акции россиян побудила недавняя речь Путина, где тот заявил о "конце бала вампиров", имея в виду западное общество, которое обвинил в "паразитировании на других народах".

Ранее в Госдуме РФ ополчились на голландские тюльпаны, которые россияне скупали по случаю Международного женского дня. Депутат от "Справедливой России" Олег Нилов выдал, что мужчины, покупавшие цветы на 8 марта, якобы финансировали поставки снарядов Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ГУР Минобороны Украины, пропагандисты Москвы продолжают активную фазу информационной операции "Перун", направленной на политическую дестабилизацию в Украине и Западе. Пиком сделки будет день "выборов" президента Путина.

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