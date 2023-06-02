Удар в спину? Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в войне против Украины

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не является союзником России в войне против Украины. Он также выразил обеспокоенность из-за "конфликт".

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Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода". "Об этом никогда не говорилось вслух, но я думаю, что это видно: в войне с Украиной мы не являемся союзником России. И наше чувство от этой войны, от этого конфликта – беспокойство, потому что это напрямую влияет на все наши отношения", – сказал Пашинян.

По его словам, кажется, что есть способ лавировать между этими столкновениями, но также правда в том, что чем сложнее становится ситуация, тем больше сужается возможность лавирования.

"Мы лавируем не потому, что у нас нет мнения о ситуации, а потому, что у нас, к сожалению, слишком много забот, что не позволяет нам быть более вовлеченными в решение других забот", – пояснил он.

Стоит отметить, что в армянском городе Гюмри до сих пор располагается 102-я российская военная база. В 2010 году срок ее пребывания был продлен до 2044 года. Об оплате аренды базы речи не идет, "все на безвозмездной основе".

В январе этого года в Гюмре прошла акция протеста у российской военной базы. Участники акции, которые планировали оцепить российскую базу, назвали свою акцию "Блокада ради выхода из блокады". Они потребовали, чтобы российские миротворцы, взявшие на себя ответственность за бесперебойную работу Лачинского коридора в обе стороны, выполнили свои обязательства в соответствии с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года.

Добавим, что в 2015 году кремлевский диктатор Владимир Путин назвал "ударом в спину" ущерб Турцией, которую он также считал своим союзником, российского военного самолета Су-24. После заявления Пашиняна реакция, вероятно, будет похожей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ереване заявили, что не планируют арестовывать и передавать суд в Гааге российского диктатора Владимира Путина. По мнению армянских властей, ратификация Римского устава "имела совсем другие цели".

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