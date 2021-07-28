Ученые заявили, что мир ждут периоды жары, погода будет бить новые рекорды

В ближайшие десятилетия человечество будет страдать от очень высокой температуры воздуха, которая побьет все рекорды в различных уголках планеты. По данным ученых, Землю накроют периоды аномальной жары.

Об этом заявили специалисты Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Результаты их научной работы опубликовал журнал Nature Climate Change.

Участник исследования Эрик Фишер объяснил, что этим они намеревались предупредить людей: планету ожидают пики жары, которые превзойдут предыдущие рекорды температуры, к чему нужно подготовиться.

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Отмечается, что, выясняя причины аномальной жаркой погоды ранее, специалисты учитывали не все климатические изменения. В этот же раз они больше акцентировали внимание на изучении того, как менялись характеристики периодов рекордно высоких температур, длившиеся около недели. Например, как тот, что наблюдался на Тихоокеанском побережье в северо-западной части США, а также в Канаде, зависимо от выбросов парниковых газов.

В ходе исследования швейцарские ученые пришли к выводу, что в случае с высокими показателями выбросов таких газов периоды рекордной жары могут произойти в 2-7 раз чаще в период с 2021-го по 2050 год. Тогда как в 2051-2080 годы – чаще от трех до 21 раза.

Также подчеркивается, что уже сегодня Земля "прогревается" на 0,18°С за десятилетие. А это быстрее, чем показывали наблюдения в предшествующие 40 лет.

Эрик Фишер добавил: результаты их научной работы доказывают необходимость как можно скорее сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.

Как сообщал OBOZREVATEL, климатолог Андреас Финк прокомментировал причины аномальных дождей, которые в последнее время накрыли Европу и привели к сильным наводнениям. По его словам, глобальные изменения климата спровоцируют то, что подобные явления станут более частыми.