Ученые разгадали тайну загадочных следов в Танзании: ранее их 'приписывали' медведям. Фото

Следы, которые ранее ученые опознали как медвежьи, принадлежат людям, которые жили на планете Земля миллионы лет назад. Речь идет об отпечатках, найденных на территории Танзании в регионе Лаэтоли (Африка) еще в 1976 году.

Как рассказал, Daily Mail, новое исследование международной группы ученых показало, что найденные ранее следы принадлежащих неопознанному двуногому гоминину (подсемейство гоминид, к которым относят человека разумного (Homo sapiens), шимпанзе (Pan), горилл (Gorilla), а также ряд вымерших групп), который, возможно, имел "странную походку крест-накрест или передвигался по опасной местности". Идентифицировать следы специалисты смогли пристально изучив пятку и большой палец отпечатка (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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В ходе исследования ученые сравнили следы с отпечатками медведей, шимпанзе и людей. Следы были измерены, сфотографированы и отсканированы в 3D, и было обнаружено, что они имеют большой отпечаток на пятке и большом пальце ноги, оба из которых подходят для вида гомининов.

Исследователи также провели видеоанализ поведения дикого американского черного медведя и выяснили, что животное почти никогда не ходит на задних лапах.

"Медведи ходили на двух ногах менее одного процента от общего времени наблюдения за ними, поэтому нельзя утверждать, что медведь оставил следы в Лаэтоли. Более того, эти животные делают очень широкие шаги, раскачиваясь взад и вперед. Они не могут ходить походкой, подобной следам походке, поскольку их мускулатура бедер и форма колен не позволяют такое движение и равновесие", – заявили ученые.

В результате исследования они сделали заключение, что предмет их изучения, скорее всего, принадлежат неизвестному виду гоминин.

"Это предполагает, что более чем один такой вид ходил на двух ногах 3,7 миллиона лет назад, поскольку отдельные следы, найденные на соседнем участке в Лаэтоли, ранее были идентифицированы как самые ранние окончательные доказательства двуногости у гомининов", – сказали исследователи.

Говоря о том, как же ходил древний предок человека, ученые рассказали, что следы были размещены таким образом, что существо должно было поставить каждую ногу за среднюю линию тела, чтобы приземлиться перед другой ногой.

"Хотя люди обычно не делают перекрестных шагов, это движение может происходить, когда кто-то пытается восстановить свое равновесие", – пояснила ведущий автор исследования Эллисон МакНатт, доцент Университета Огайо.

"Следы могли быть результатом прогулки гоминина по неровной поверхности", – добавила МакНатт.

Она же отметила, что данные следы отличаются от следов Australopithecus afarensis.

"Благодаря этому исследованию у нас теперь есть убедительные доказательства, что по этому ландшафту ходили разные виды гомининов, которые одинаково ходили на двух ногах, но по-разному'', – заключили исследователи.

Ученые отметили, что до сих пор недооценивали разнообразие гомининов этого периода времени.

Гомини́н – последний общий предок человека и шимпанзе. Его руки были больше похожи на человеческие, что было связано с неврологическими изменениями и эволюцией головного мозга. Ранние гоминины произошли, вероятно, в Африке.

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