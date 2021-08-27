Ученые рассказали об аномальном дожде в Гренландии и заявили о критических изменениях климата

Впервые за всю историю наблюдений за самой высокой точкой Гренландского ледникового щита на ней прошел дождь. Датские ученые назвали явление "признаком надвигающейся катастрофы".

Как написал Phys.org, ссылаясь на исследование ученых из Дании, осадки выпали 14 августа на высоте примерно в три тысячи метров над уровнем моря. Объем растаявшего за сутки льда оказался в семь раз выше среднесуточного значения для этого времени года.

Специалисты отметили, что дождь мог выпасть в этой местности только лишь при температуре около нуля.

"Именно теплый воздух стал причиной ливня, который обрушил семь миллиардов тонн воды на ледяной покров Гренландии. Такого объема воды достаточно заполнить бассейн в Национальном торговом центре в Вашингтоне, округ Колумбия, почти 250 000 раз", – сравнили ученые.

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В статье сказано, что за минувшие два тысячелетия было зафиксировано всего девять таких случаев потепления. Три из них произошли в течение последних десяти лет.

"Стоит отметить, что нынешнее лето было достаточно жарким для этих земель. Тут воздух прогрелся до +20 градусов, что можно назвать уникальным и в то же время настораживающим явлением", – отметил сотрудник Датского метеорологического института Мартин Стендель.

По его словам, общая тенденция должна обеспокоить общество, так как высокие температуры в этой части мира могут угрожать таянием льдов. Ученые предупреждают, что если тот под действием высоких температур растает, то это подымет общий уровень океана на семь метров.

Ученые добавили, что в 2019 году Гренландия потеряла около 532 миллиарда тонн льда, что вызвало подъем уровня Мирового океана на 1,5 миллиметра.

Площадь ледникового покрытия Гренландии составляет 1,8 миллиона квадратных километров – по размерам это второй в мире ледник после Антарктиды.

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