Ученые обнаружили ранее неизвестную часть древнего города майя. Фото

В Гватемале группа международных исследователей обнаружила ранее неизвестную часть древнего города майя. Открытие было сделано в древних руинах комплекса из более чем 3000 построек, расположенного национальном парке Тикаль в северной части страны.

Ученые изучают эту местность с 1950-х годов, каталогизируют и документируют его как одну из самых интересных в мире. Но новая находка доказывает, что у нее еще есть много загадок, ожидающих раскрытия, говорится в исследовании в журнале Antiquity.

Руководили им профессор антропологии Брауновского университета Стивен Хьюстон и доцент Техасского университета в Остине Томас Гаррисон. В ходе исследования тропических лесов они с командой использовали технологию обнаружения и определения расстояния (лидар), которая может проникать в землю. Она и показала, что близлежащий район холмов представляет собой давно скрытые руины Тикаля.

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Но еще более удивительным для самих ученых стало то, что недавно открытый район, похоже, был смоделирован по образцу архитектуры Теотиуакана – самого большого и мощного из древних городов Мезоамерики.

Далее раскопками занимались уже гватемальские археологи во главе с Эдвином Романом Рамиресом. Их анализ пролил новый свет на влияние Теотиуакана на цивилизацию майя, пишет Express.

"То, что мы приняли за естественные холмы, на самом деле показало, как изменилась местность в Тикале и соответствовала форме цитадели в Теотиуакане. Независимо от того, кто построил эту уменьшенную копию и почему, это без сомнения показывает, что существовал иной уровень взаимодействия между Тикалем и Теотиуаканом, чем считалось ранее", – рассказал профессор Хьюстон.

По мнению экспертов, эти два города не могли быть разными. Хотя Тикаль был довольно маленьким, где "можно было пройти от одного конца королевства до другого за день-два". А Теотиуакан – гораздо больший город,который, вероятно, был центральным центром мезоамериканской империи.

Ученые предполагают, что этот доколумбовский город с населением 125 тысяч человек был крупнейшим в своем роде в регионе. Сегодня его руины находятся в долине Мексики в штате Мехико.

О реальных жителях города известно очень мало, хотя очевидно, что их влияние простиралось далеко за пределы их впечатляющей столицы, говорят ученые.

Тикаль был завоеван Теотиуаканом примерно в 378 году нашей эры. Факты свидетельствуют о том, что элиты майя и писцы, живущие в Теотиуакане, импортировали ряд культурных обычаев, таких как погребальные ритуалы и архитектурные знаки.

И, судя по последним открытиям в Тикале, влияние Теотиуакана на него могло быть намного сильнее, чем считалось ранее.

"Архитектурный комплекс, который мы обнаружили, похоже, был построен для людей из Теотиуакана или тех, кто находится под его контролем. Возможно, это было что-то вроде посольского комплекса. Но когда мы объединяем предыдущие исследования с нашими последними открытиями, это наводит на мысль о чем-то более жестком, например оккупации или слежке", – объяснил Хьюстон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Республике Сальвадор ученые завершили обследование большой пирамиды Ла Кампана в древней столице майя Сан-Андрес. По словам специалистов, причиной ее быстрого строительства своего времени стало ответом на сильное извержение вулкана Тьерра-Бланка Ховен.