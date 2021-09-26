Ученые раскрыли тайну строительства пирамиды Майя в кальдере вулкана

В древней столице Майя Сан-Андрес в Республике Сальвадор завершилось детальное обследование большой пирамиды Ла Кампана. Как оказалось, ее быстрое строительство стало ответом на мощное извержение вулкана Тьерра-Бланка Ховен.

К таким выводам пришла международная группа археологов из Университета Колорадо, которая изучила сооружение, некогда бывшее главным церемониальным объектом древней столицы народа Майя. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Antiquity, пишет Heritage Daily.

По данным историков, поселение Сен-Андрес возникло еще около 900 года до нашей эры, а в период между 600 и 900 годами нашей эры служило столицей Майя. Город активно развивался и процветал, пока примерно в 539 году н. э., по информации ученых, произошло извержение вулкана Тьерра-Бланка Ховен – одно из крупнейших наземных вулканических событий в истории человечества.

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Выбросы вулканического материала вызвали серьезные климатические изменения, а территория радиусом до 100 км от эпицентра извержения была разрушена.

Согласно данным, полученным археологами в ходе нового исследования, было установлено, что люди покинули эти земли, однако вернулись через несколько лет. Для выращивания сельхозкультур они стали использовать террасы, которые возводили на уцелевших склонах гор. Также в этом месте началось строительство монументального сооружения.

Исследование установило, что строительство пирамиды началось всего лишь через 5-30 лет после извержения Тьерра-Бланка Ховен, при этом завершили ее в течение 80 лет. В то время она была самым большим сооружением в долине, достигая 7 метров в высоту и имея объем 23 тыс м3.

По словам доктора Акира Итикава, жители Сан-Андрес построили Ла Кампана в ответ на извержение вулкана, с помощью вулканической тефры, образовавшейся в результате извержения, в качестве строительного материала. Майя обожествляли вулканы и горы, поэтому структура, вероятно, имела религиозную цель, чтобы, возможно, защититься от будущих извержений.

Кроме того, авторы исследования предположили, что пирамиду возвели на кальдере еще и для защиты от будущих извержений вулканов, а также укрепления власти и статуса правителей.

Примечательно, что от будущих катастроф местное население пирамида так и не уберегла – в 620 году здесь произошло еще одно извержение вулкана, хоть и менее мощное. Жители Сан-Андреса отреагировали на это аналогично – организовали строительство еще одной пирамиды.

Напомним, ранее египетские археологи раскопали в пустыне остатки древнего города. По их словам, он является самым большим из когда-либо найденных в Египте, и относится к золотому веку фараонов 3000 лет назад.

В "золотом городе" были найдены ювелирные изделия, а также цветные керамические сосуды, амулеты из жуков-скарабеев и глиняные кирпичи с печатью Аменхотепа III.

А в провинции Измир на западе Турции найдены остатки храма Афродиты, возраст которого составляет примерно 2,5 тысячи лет. По словам археолога, руины храма впечатляют, так как Афродита была очень уважаемой в то время.

Египетские пирамиды начали разрушаться из-за влияния вредных выбросов от населенных пунктов и промышленных объектов, которые окружают Каир. По словам экспертов, если ситуация не изменится, эти достопримечательности могут просто исчезнуть.

"Я своими глазами наблюдал, как некоторые ее каменные блоки постепенно разрушаются. Пирамиду Хафра нужно срочно спасать. Однако это очень трудоемкая и дорогостоящая процедура", – рассказал эксперт.

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