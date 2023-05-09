У здания Еврокомиссии в День Европы подняли флаг Украины. Видео

В День Европы, 9 мая, у здания Европейской комиссии подняли флаг Украины. Таким образом ЕС хотел продемонстрировать солидарность с Украиной и ее народом.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба ЕС. Там также опубликовали соответствующее видео.

"Сегодня мы вывешиваем украинское знамя в самом сердце Европы. Отмечая День Европы, мы подтверждаем нашу непреклонную поддержку и солидарность с Украиной и ее народом", – отмечено в сообщении.

В ЕС добавили, что Европа была на стороне Украины, когда Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, и будет поддерживать украинцев столько, сколько нужно.

Следует отметить, что накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы. Глава государства отметил, что в этот день украинцы отметят историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм.

В День Европы, 9 мая, в Украину прибыла с визитом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она назвала Киев лучшим местом для празднования такой даты, поскольку здесь европейские ценности "защищаются каждый день".

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