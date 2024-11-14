Трамп назначит генпрокурором США политика, который инициировал прекращение военной и финансовой помощи Украине

Следующий президент США Дональд Трамп выдвинул конгрессмена Мэтта Гетца из Флориды на пост Генерального прокурора. Он имеет антиукраинскую позицию и в начале 2023 года инициировал резолюцию с призывом к Джо Байдену прекратить военную и финансовую помощь Украине для борьбы с вторжением РФ.

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О новом назначении говорится в заявлении, опубликованном на канале Трампа в Telegram. Политик заявил, что Мэтт Гетц "искоренит системную коррупцию в Министерстве юстиции и вернет ведомство к его истинной миссии борьбы с преступностью и поддержки демократии и Конституции".

Это назначение, как и другие, требует утверждения Сенатом, где республиканцы имеют большинство.

"Мэтт положит конец управлению государством в интересах определенных групп, защитит наши границы, уничтожит преступные организации и восстановит доверие американцев к Министерству юстиции", – добавил Трамп.

Сам Гетц написал в соцсети Х, что готов "организовать полномасштабное судебное преследование этого преступного правительства", и пригрозил, если надо, ликвидировать ФБР.

Политик имеет открытую антиукраинскую позицию. Именно с его подачи отправили в отставку спикера Палаты представителей Кевина Маккарти из его же партии. Это произошло после того, как Маккарти не допустил остановку финансирования правительства США из-за проблем с принятием бюджета на 2024 год.

Гетц обвинял спикера в том, что он якобы заключил тайное соглашение с президентом США Байденом. В нем якобы речь шла о поддержке Украины, которая должна была быть принята после голосования за промежуточный бюджет на 45 дней. Отстранение МакКарти и отсутствие лидера в Палате привели к параличу Конгресса.

Также он был одним из двух конгрессменов, которые не аплодировали президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его выступления в Конгрессе.

Кроме того, в феврале 2023 года Гетц инициировал резолюцию с названием "Усталость от Украины" с требованием к администрации Байдена прекратить оказывать Киеву военную и финансовую помощь для борьбы с российской полномасштабной агрессией. Вместо этого он предложил обеспечить "мирное соглашение".

В интервью Newsmax летом 2023 года он открыто заявил: "Если бы нам нужно было выбирать, кого принять в НАТО – Россию или Украину, целесообразно выбрать Россию. В долгосрочной перспективе это принесло бы больше пользы".

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп объявил, что выдвигает сенатора-республиканца от штата Флорида Марко Рубио на должность государственного секретаря. В апреле сенатор голосовал против выделения Украине $61 млрд.

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