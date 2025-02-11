У террористов время до полудня субботы: Нетаньяху озвучил план действий на случай, если ХАМАС не вернет заложников

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выставил ультиматум террористам ХАМАС. Если они к полудню субботы, 15 февраля, не освободят израильских заложников, ЦАХАЛ возобновит "интенсивные бои" в секторе Газа.

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Соответствующее заявление он сделал 11 февраля. Видеообращение премьер опубликовал в X (Twitter) после четырехчасового заседания кабинета министров безопасности.

Нетаньяху подчеркнул, что боевики нарушили соглашение, когда в понедельник решили не освобождать заложников-израильтян.

"Если ХАМАС не вернет наших заложников к полудню субботы, режим прекращения огня закончится, и ЦАХАЛ вернется к интенсивным боям до тех пор, пока ХАМАС не будет окончательно разгромлен", – пригрозил политик.

Он не уточнил, сколько именно людей нужно отпустить террористам 15 февраля. Согласно условиям сделки, в субботу Израилю должны были передать трех граждан из 76 оставшихся.

Также Нетаньяху заявил, что Иерусалим был возмущен "шокирующим состоянием наших трех заложников, которые были освобождены в прошлую субботу" (8-го числа).

Премьер-министр добавив, что он приказал Армии обороны Израиля развернуть большее количество войск в секторе Газа и на границе после того, как ХАМАС объявил о заморозке будущих освобождений заложников.

Как ранее писал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что соглашение о шестинедельном прекращении огня в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС может быть отменено. Причина в том, что в террористы отложили на неопределенный срок следующий этап освобождения израильских заложников и их обмен на палестинских заключенных, который должен был состояться 15 февраля.

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