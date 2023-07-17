У Тайваня заметили "рыбу Судного дня": какую катастрофу предвещает загадочное существо. Фото
У берегов Тайваня, дайверы обнаружили огромную "рыбу-весло", также известную как "сельдяной король". В местной мифологии считается, что это существо является предвестником грядущих землетрясений.
Об этом сообщает The Economic Times Длина так называемой "рыбы судного дня" составляет более двух с половиной метров.
На кадрах, сделанных у побережья Тайваня, запечатлен момент, когда дайверы окружают блестящее серебристое создание. Длина этого известного как "рыба судного дня" существа составляет свыше двух с половиной метров.
Видно, что у рыбы имеются загадочные глубокие отверстия в теле. По мнению экспертов, они являются результатом работы акулы-резака, которая известна тем, что выковыривает из крупной рыбы цельные куски мяса.
Книга рекордов Гиннеса признает рыбу самой длинной зарегистрированной рыбой из существующих. Однако дайверы опасаются его присутствия у берегов Тайваня. В японском фольклоре рыба-сельдь считается предзнаменованием.
Как сообщал OBOZREVATEL, на западном побережье США в начале мая обнаружили несколько мертвых глубоководных рыб с клыками и каннибалистическими наклонностями, которые обычно проживают в так называемой сумеречной зоне океана – на глубине от 200 до 1000 метров. Хотя это уже не первый подобный случай, ученые до сих пор не могут понять, почему здоровая рыба совершает такое самоубийство, выбрасываясь на берег.
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