У Тайваня заметили 'рыбу Судного дня': какую катастрофу предвещает загадочное существо. Фото

У берегов Тайваня, дайверы обнаружили огромную "рыбу-весло", также известную как "сельдяной король". В местной мифологии считается, что это существо является предвестником грядущих землетрясений.

Видео дня

Об этом сообщает The Economic Times Длина так называемой "рыбы судного дня" составляет более двух с половиной метров.

На кадрах, сделанных у побережья Тайваня, запечатлен момент, когда дайверы окружают блестящее серебристое создание. Длина этого известного как "рыба судного дня" существа составляет свыше двух с половиной метров.

Видно, что у рыбы имеются загадочные глубокие отверстия в теле. По мнению экспертов, они являются результатом работы акулы-резака, которая известна тем, что выковыривает из крупной рыбы цельные куски мяса.

Книга рекордов Гиннеса признает рыбу самой длинной зарегистрированной рыбой из существующих. Однако дайверы опасаются его присутствия у берегов Тайваня. В японском фольклоре рыба-сельдь считается предзнаменованием.

Как сообщал OBOZREVATEL, на западном побережье США в начале мая обнаружили несколько мертвых глубоководных рыб с клыками и каннибалистическими наклонностями, которые обычно проживают в так называемой сумеречной зоне океана – на глубине от 200 до 1000 метров. Хотя это уже не первый подобный случай, ученые до сих пор не могут понять, почему здоровая рыба совершает такое самоубийство, выбрасываясь на берег.