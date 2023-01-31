У США нет никаких свидетельств нецелевого использования американских средств в Украине — Минфин США

Официальный представитель Министерства финансов США Меган Аппер заявила, что не находит признаков нецелевого использования средств, направленных из Вашингтона в Киев в рамках оказания военной помощи. При этом Вашингтон осведомлен о массовых увольнениях в ряду украинских чиновников, проведенных самим президентом Владимиром Зеленским.

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Слова Аппер передает агентство Reuters. Она добавила, что США и впредь продолжит тесное сотрудничество с украинскими властями, чтобы обеспечить наличие надлежащих гарантий для предотвращения коррупции.

"У нас нет никаких признаков того, что средства США использовались в Украине не по назначению. Мы приветствуем постоянные усилия украинских властей по сотрудничеству с нами для обеспечения соответствующих гарантий, чтобы помощь США достигала тех, для кого она предназначена", – подчеркнула представитель Минфина.

Напомним, что США наканунеобъявили о проведении аудита эффективности и добросовестности использования американской помощи в Украине. Речь идет о сумме в 113 млрд долларов.

РанееOBOZREVATEL сообщал, что в Штатах могут объявить о новом крупном пакете военной помощи Украине. Киев просил Вашингтон передать украинским военным современные танки, однако Штаты пока не удовлетворили эту просьбу.

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