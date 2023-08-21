У путинских агентов в Германии, пытающихся настроить Берлин против Украины, провели обыски: что известно

У агентов кровавого российского президента Владимира Путина в Германии провели обыски. Речь идет о бывшем офицере российской армии Макса Шлунде, который живет вместе со своей женой Еленой Колбасниковой в Кельне. У пары, которая пыталась настроить Берлин против Украины, нашли оружие.

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Об этом сообщает Telegram-канал "BILD на русском". Пара Отмечается, что Шлунд неоднократно хвастался перед знакомыми тем, что он владеет настоящим автоматом Калашникова и теперь полиция удостоверилась в наличии оружия.

"Обыск был проведен по подозрению в нарушении закона о контроле над огнестрельным оружием. В ходе обыска были изъяты предметы, которые в настоящее время проходят экспертизу", – заявил прокурор Ульф Виллун.

Правоохранители не уточнили, какое именно оружие обнаружили. Однако, по всей видимости, речь идет как раз об автомате Калашникова. Его фотографии Шлунд отправлял своим знакомым в социальных сетях.

Также СМИ предполагают, что в оружие были внесены конструктивные изменения, чтобы оно было непригодным для использования.

Как известно, с начала войны против Украины Шлунд и Колбасникова неоднократно проводили акции в поддержку российской агрессии. Последняя из них состоялась в Кельне 20 августа.

К слову, Макс Шлунд – не настоящее имя путиниста. На самом деле агента зовут Ростислав Теслюк. Максом Шлундом он стал после переезда в Германию десять лет назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии действует целый ряд агентов РФ, которые пытаются настроить Берлин прекратить военную помощь Украине. Они устраивают акции, на которых призывают немецкое правительство сменить прозападный вектор.