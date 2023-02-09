'У Путина нет ни единого шанса': Байден заявил, что России не удастся захватить Украину и пообещал поддержку Киеву

У президента РФ Владимира Путина нет ни единого шанса победить в войне против Украины: он уже потерял эту страну. Российский диктатор рассчитывал, что русскоязычные украинцы будут встречать его войска с цветами, а НАТО и страны, входящие в этот блок, будут бездействовать из-за страха перед российской военной мощью - и совершил роковую ошибку.

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Об этом заявил президент США Джозеф Байден в интервью, пишет Тhe Нill. Он также подчеркнул, что помощь Украине во время российской агрессии будет бессрочной.

"Путин никак не сможет этого сделать — он уже потерял Украину... Он думал, что если он вторгнется в Украину, то, во-первых, его будут приветствовать все русскоязычные, скажут: "Заходи". Во-вторых, он думал, что произойдет то, что НАТО развалится, НАТО ничего не будет делать, они будут бояться действовать. Спуститесь на землю, ничего подобного не происходит", - заявил Байден в интервью PBS NewsHour на следующий день после выступления с обращением к Конгрессу, в котором он подчеркнул, что США продолжат поддерживать Украину.

Президент США подчеркнул, что страны НАТО координируют свои действия по поддержке Украины, хотя Путин был уверен, что ничего подобного не случится.

Байден также отбросил претензии со стороны небольшой группы законодателей-республиканцев, которые предположили, что Украина получает слишком много помощи от США. Услышав вопрос журналистки PBS с упоминанием республиканца Джима Джордана, предложившего "оставить американцам деньги, потраченные на Украину", Байден расхохотался.

"Если эти ребята не хотят помогать Украине, я понимаю, они не хотят этого делать, но что они собираются делать, когда… Россия прокатится через Украину или в Беларусь или еще куда-нибудь?" – заявил президент США.

Он также подтвердил, что помощь США Украине является бессрочной.

Издание также напомнило, что за год полномасштабной агрессии России против Украины военная помощь США превысила 28 миллиардов долларов.

В то же время, как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, государства-члены "Группы семи" обсуждают вопрос о том, следует ли ввести санкции против компаний в Китае, Иране и Северной Корее, которые, вероятно, поставляют России детали и технологии военного назначения.

Напомним, после визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию, Лондон всерьез задумался над долгосрочной отправкой в Украину современных боевых самолетов, чтобы помочь украинской армии защититься от российской агрессии. Решение пока не принято, но министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес по поручению премьер-министра Риши Сунака активно изучает, какие самолеты Британия могла бы передать Украине.