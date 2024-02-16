Прошел один год и триста пятьдесят пять дней войны. На фронте ситуация тяжелая и, собственно, это все, что можно о ней сегодня сказать.

В Палате представителей Конгресса США, похоже, решили пойти по пути подготовки т.н. "петиции об увольнении", которая вынудит спикера Джонсона поставить закон о помощи Украине, Израилю и Тайваню на голосование, и на днях начнут набирать необходимые 218 голосов в поддержку этой петиции.

Наберут ли, нет ли – скоро узнаем. Думаю, что до конца недели – будет ясность. Наберут – тогда до конца февраля – в первых числах марта закон будет принят. Если не наберут – то тупик. Заход на новый круг с каким-то новых законопроектом на ту же тему – это еще месяц-два как минимум. И опять без гарантии, что и его примут. Ситуация очень нехорошая. Я по-прежнему полон скепсиса.

А вот Forbes пишет, что администрация Байдена обладает вполне законным способом отправить Украине столь необходимые ей артиллерийские снаряды 155 мм. Оказывается, существует закон, который дает президенту право продавать по низкой цене или даже отдавать оружие, которое вооруженные силы США объявляют излишним для своих нужд.

Согласно этому закону, можно ежегодно отдавать "избыточные оборонные статьи" на сумму до 500 миллионов долларов. В законе не указано, какую цену президент должен установить на тот или иной вид вооружения. Теоретически цена может быть и нулевой.

На складах Пентагона сейчас находится 4,6 миллиона 155-миллиметровых кассетных снарядов, которые точно являются для американской армии излишними, поскольку США полностью отказалась от применения кассетных боеприпасов. Вот эти снаряды Байден хоть завтра может передать Украине по какой-нибудь символической цене, типа: доллар за штуку.

Правда тут должен быть самовывоз, поскольку за транспортировку заплатить Байдену нечем: Конгресс не выделил средств. Но это вполне могла бы сделать, например, Германия. (Кстати, часть этих снарядов лежит на складах американской армии как раз в Германии).

Будет ли администрация Байдена помогать Украине по этой схеме или нет – неизвестно. Но то, что такая возможность существует – это факт, как утверждает журнал.

Что такое 4,6 миллиона артиллерийских снарядов – я думаю мне вам объяснять не нужно. Это в течении полутора лет каждый день делать почти 10 тысяч выстрелов. А с учетом помощи от других стран – и того больше. С таким огненным валом за это время можно дойти куда угодно.

Сегодня, кстати, Федеральное казначейство РФ опубликовало предварительные итоги исполнения федерального бюджета РФ за 2023 год. Дефицит оказался 3,24 трлн рублей, что составляет примерно 10% от его расходной части. Покрывался этот дефицит в основном за счет "Фонда национального благосостояния", в котором на конец 2023 года ликвидных активов оставалось чуть больше, чем 5 трлн рублей.

Поэтому экономисты и прогнозируют, что нынешняя экономическая политика Путина может продержаться еще не больше полутора-двух лет. Потом надо будет либо брать в долг, либо включать печатный станок. Поскольку брать в долг не у кого, то будут брать в долг у населения. (Кстати, включение печатного станка – это тоже способ заимствования у населения).

Я знаю, что в России много людей, ностальгирующих по совку. Вот через пару лет Путин и напомнит им, что такое принудительные государственные займы, когда без вашего согласия, в принудительном порядке, зарплату вам выдают не деньгами, а облигациями госзайма с погашением, например, через 20 лет. Так много раз делал обожаемый совкодрочерами товарищ Сталин.

Еще можно изъять или "заморозить" вклады в банках (например, в Сбере) и эти "замороженные" деньги Сбер, например, предоставит Минфину в долг (такой была в конце СССР, весной 1991 года, т.н. "павловская" реформа). Если потом запустить печатный станок и раскрутить инфляцию, то вернут народу уже резанную бумагу…

Путин не идиот, и эта перспектива его совершенно не вдохновляет, поскольку исчезает его последний козырь: пресловутая "стабильность". Поэтому и ноет везде, где может, что хочет переговоров и перемирия. И в этот раз я уверен: он совершенно искренен в своем желании остановить эту войну.

Короче: идет война на истощение. Кто кого. Обе стороны хотят взять друг дружку измором. У кого терпелка окажется крепче – тот и победит.

Слава Украине!

Washington Post пишет, что в Белом Доме разрабатывается план по признанию Палестинского государства. Этот план предполагает шестинедельное прекращение огня в секторе Газа, чтобы дать время на первые шаги по его реализации.

План таков: эвакуация израильских поселенцев с Западного берега Иордана; создание столицы палестинского государства в Восточном Иерусалиме; создание единого палестинского управления на Западном берегу и в секторе Газа.

Предполагается, что в рамках этого плана Израилю будут предложены гарантии безопасности и нормализация отношений с Саудовской Аравией и другими арабскими государствами.

На мой абсолютно дилетантский взгляд, этот план звучит как полная утопия. Но если его реализуют, то Нобелевка всем его участникам – гарантирована. А пока в Белом Доме строят планы, в секторе Газа идут бои, а Хезболла обстреливает север Израиля. И вот это уже – не фантазии и утопии, а грубая реальность. Увы.