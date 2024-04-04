У побережья Таиланда вспыхнул паром более чем с сотней людей: есть ли среди пострадавших украинцы

У побережья Таиланда 4 апреля загорелся паром, на борту которого находились более 100 человек. На кадрах, появившихся в сети, видно, как туристы прыгали в море с горящего судна, чтобы спастись от огня.

Об этом сообщает The Independent. Отмечается, что паром отправился из прибрежной провинции Сураттхани в среду вечером и должен был прибыть на Тау, популярное туристическое место примерно в ста километрах от побережья в Сиамском заливе, когда на борту вспыхнул пожар.

Один из пассажиров рассказал, что сначала услышал треск, а затем почувствовал запах дыма. Менее чем через пять минут он увидел пламя, из-за чего среди людей на борту поднялась паника.

Как стало известно изданию OBOZ.UA от источников в посольстве Украины в Королевстве Таиланд, по состоянию на 14:30. 04 апреля информация о пострадавших гражданах Украины в результате пожара на судне отсутствует. В посольстве отметили, что обращений на горячую линию в связи с этим инцидентом не поступало.

В то же время и местные власти в Таиланде заявили, что информации о пострадавших в результате пожара на туристическом пароме нет.

Ранее сообщалось, что в столице Турции Стамбуле во вторник, 2 апреля, вспыхнул масштабный пожар. В результате распространения огня погибли 29 человек. Пожар возник во время ремонта развлекательного заведения на первом этаже 16-этажного дома.

Напомним, в Екатеринбурге днем 1 апреля вспыхнул мощный пожар на "Уралмашзаводе", одном из крупнейших военных заводов РФ. Предварительно, там вспыхнул склад с лакокрасочными материалами.

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