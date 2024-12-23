'У них в армии примерно полтора миллиона бойцов': эксперт оценил шансы увеличения северокорейского контингента в России

Северная Корея (КНДР) готовится к увеличению своего военного присутствия в России. Эта ситуация может оказать существенное влияние на ситуацию на поле боя в Украине, хотя и не изменит глобальную картину.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал военный эксперт Павел Нарожный. Как утверждает эксперт, КНДР имеет в армии около полутора миллионов бойцов, хотя точное количество остается неизвестным.

Кроме того, в Северной Корее есть еще несколько миллионов резервистов, из которых можно набрать дополнительных солдат. По словам Нарожного, это позволяет КНДР развернуть значительные силы на территории России, что может достигать 100 тысяч бойцов.

"Количество может измеряться десятками тысяч бойцов, до 100 тысяч – абсолютно реальная цифра. Это серьезно изменит ситуацию на поле боя, нельзя сказать, что глобально. Во-первых, этих бойцов мы видели пока исключительно на территории России. То есть там, где наши войска держат оборону в Курской области. Но всю группировку врага, я так очень примерно, можно оценить примерно 500-550 тысяч, может до 600 тысяч максимум. Это только те, которые непосредственно участвуют в боевых действиях на временно оккупированных территориях Украины плюс Курская область. То есть если их было 600 тысяч, а станет 700 тысяч, то это глобально ситуацию не изменит, но это существенно усилит врага", – пояснил он.

Эксперт отметил, что, хотя численность этих бойцов может быть большой, у них нет боевого опыта — КНДР не вела боевых действий с 50-х годов, когда проходила война с Южной Кореей. Более того, Северная Корея имеет жесткую пропаганду, но низкий уровень знаний и большой языковой барьер, что может стать серьезным препятствием на поле боя. Имеющийся случай friendly fire, когда северокорейские войска обстреляли кадыровцев, еще раз подтверждает возможные проблемы в координации.

"То есть сказать, что они будут очень эффективными – нет. Но их сила – это их количество. То есть, потому что их будет очень много, это может быть проблемой. Можно сказать так, что мы утилизируем примерно 1500–2000 в сутки. То есть до 60 тысяч в месяц мы утилизируем врагов. А они могут пригнать 100 тысяч. Плюс-минус одновременно нельзя сказать, что они в один момент появятся, но в течение одного месяца они могут 100 тысяч к нам привезти. Это означает, что это примерно месяц усилий ВСУ на их уничтожение нужно", – констатировал Нарожный.

Северная Корея не только может увеличить количество военных, но и переходит к производству и поставке беспилотников-камикадзе для России.

Эксперт говорит, что они не будут создавать эти дроны с нуля, а собирать их из комплектующих, поступающих из других стран, в частности из Китая. По словам эксперта, производство таких дронов, подобно тому, как Иран создает шахеды, абсолютно реально. Кроме того, Северная Корея производит баллистические ракеты KN-23, являющиеся аналогом российских Искандеров, и это тоже может усилить российские вооруженные силы.

Что касается реакции международного сообщества, то Южная Корея, вероятно, не окажет значительной помощи Украине. Эта страна всю жизнь готовится к войне с Северной Кореей, и любая передача современного оружия Украине маловероятна.

Кроме того, в Южной Корее очень длинный цикл производства военной техники, поэтому даже если бы они могли передать Украине оружие, это было бы сложно сделать в короткие сроки. Они производят только 200-300 тысяч снарядов калибра 155 мм в год, в то время как Украина использует эти снаряды в месяц. Однако в Южной Корее есть старые снаряды калибра 105 мм, которые они могут отдать Украине, поскольку они соответствуют стандартам украинской артиллерии.

"Эти 105-мм для нас могут быть очень уместны, потому что у нас такие гаубицы есть, мы их используем. Они достаточно эффективны, достаточно точны, это артиллерия уровня рта-батальон. Хотя в наших реалиях она даже на бригадном уровне используется. Поэтому ожидать очень сильной, мощной помощи от Южной Кореи – маловероятно", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, Северная Корея, вероятно, планирует оказать России дополнительную военную поддержку, включая военнослужащих и технику. Среди возможных поставок могут быть и дроны-камикадзе. Такая оценка сделана после того, как КНДР уже направила тысячи солдат для участия в войне России против Украины, в результате чего число погибших среди них, по оценкам, достигло около 1100 человек.

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