'У него на самом деле нет плана': Гаррис предложила Трампу пройти тест на когнитивные способности

Вице-президент и кандидат в президенты в США от демократов Камала Харрис ответила на обвинения со стороны своего соперника Дональда Трампа в якобы ее "психической отсталости". Она заявила, что пройдет когнитивный тест, и предложила республиканцу сделать то же самое. Харрис также заявила, что у Трампа в действительности "нет никакого плана" для американцев.

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Соответствующее заявление Харрис сделала в интервью программе CBS Evening News, которое она дала во время предвыборной кампании в городе Каламазу, штат Мичиган. Комментируя заявления Трампа о ее IQ, она заявила, что пройдет когнитивный тест и "предложит ему пройти тот же самый тест".

"Вот к чему он прибегнул, и я думаю, что на самом деле он становится все более неуравновешенным и неуравновешенным и прибегает к оскорблениям, потому что у него на самом деле нет никакого плана в отношении американского народа", – сказал Харрис.

Вице-президент указала на ряд лиц, тесно сотрудничавших с Трампом и выступивших против него в последние недели, как на доказательство того, что он "не пригоден для должности президента США".

"Не верьте мне, послушайте людей, которые знают его лучше всего. Его бывших начальников штабов. Последний раз — 4-звездного генерала морской пехоты Джона Келли. Послушайте двух бывших министров обороны, которые работали на него, послушайте его советника по национальной безопасности, послушайте его вице-президента, которые все, так или иначе, говорили, что он не годится снова быть президентом, никогда не должен быть президентом снова и опасен", – заявила Харрис.

Кроме того, за неделю до выборов вице-президент признала напряженность президентской гонки, заявив при этом, что она увидела "большой энтузиазм" в ходе предвыборной кампании.

"Это президентская гонка. И она должна быть напряженной. Честно говоря, я вижу большой энтузиазм вокруг нашей кампании", – сказала Харрис.

Опрос CBS News, опубликованный в воскресенье, 27 октября, показал, что Харрис и Трамп набрали одинаковое количество голосов в колеблющихся штатах, в то время как Харрис лидирует на один пункт в общенациональном масштабе.

Харрис заявила, что намерена "заслужить каждый голос, который мы получим", путешествуя по стране в ходе предвыборной кампании. И она указала на поддержку, которую она видела на местах.

В последние дни предвыборная кампания Харрис была "звездной", отмечает CBS: в субботу она появилась с Мишель Обамой в Мичигане, а днем ​​ранее – с Бейонсе в Техасе.

Ранее Харрис представила свое видение на первые 100 дней в случае ее избрания, где главным законодательным приоритетом являктся законодательство, направленное на снижение расходов и защиту репродуктивных прав.

Что касается усилий по снижению расходов, Харрис сказала, что пакет законов будет касаться жилья, малого бизнеса, налоговых льгот на детей и даст "больше денег в руки американских трудящихся", одновременно сократив налоги для среднего класса. Она сказала, что приоритетом "в равной степени" будет решение репродуктивного здравоохранения и восстановление защиты. И она упомянула безопасность границ — возвращение пограничного соглашения , которое республиканцы Сената отвергли в начале этого года — как еще один главный приоритет.

Будут ли приняты приоритеты, особенно в разделенном Конгрессе, еще предстоит увидеть. Но Харрис утверждает, что "большинство вопросов, которые, как я думаю, касаются подавляющего большинства американцев, не являются партийными вопросами".

"Снижение стоимости продуктов. Снижение стоимости жилья", — сказала она. "Получение большей поддержки семьям с детьми. Это не партийные вопросы. Демократы, республиканцы, независимые занимаются этими вопросами одинаково и на самом деле не думают о них через призму партии, в которой они зарегистрированы для голосования. Так что это означает работу по обе стороны прохода".