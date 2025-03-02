'У нас есть моральный кодекс!' В Норвегии компания отказалась заправлять военные корабли США: правительство оправдалось

В Норвегии компания – поставщик топлива Haltbakk Bunkers объявила бойкот кораблям ВМС США после резонансной встречи американского и украинского президентов в Белом доме. В компании выразили поддержку Владимиру Зеленскому и отказались поставлять топливо, пока Дональд Трамп "не прекратит". В норвежском правительстве заверили, что продолжают сотрудничество с США.

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Позиция Haltbakk Bunkers была высказана на странице компании в Facebook. "Большая честь президенту Украины за то, что он сохранил покой и собранность, даже несмотря на то, что США нанесли ему удар в спину в телеэфире. Нас от этого тошнило".

В сообщении отмечалось, что Haltbakk Bunkers прекращает поставку топлива войскам США в Норвегии и их кораблям, входящим в норвежские порты.

"Никакого топлива американцам! Мы призываем всех норвежцев и европейцев последовать нашему примеру. Слава Украине!" – заявили в компании.

Владелец и гендиректор Haltbakk Bunkers Гуннар Гран сказал норвежскому изданию Kystens Næringsli, что компания является частным предприятием с ограниченной ответственностью и сама выбирает своих клиентов.

"Мы потеряли много доходов. Но мы имеем моральный кодекс. Теперь США исключены из-за их поведения в отношении украинцев. Мы поддерживаем Украину. У нас много украинских сотрудников, и мы знаем, как ужасно эта война влияет на них и их семьи. Как вы, очевидно, понимаете, ни одного литра не будет поставлено, пока Трамп не прекратит", – сказал он.

По словам главы компании, американские военные корабли не подпадают под действие соглашений компании с НАТО. В Норвегии суда получают топливо от поставщика, закупающего его у таких компаний, как Hatlbakk Bunkers.

Гуннар Гран добавил, что такой бойкот вряд ли будет иметь значительное влияние и "кого-то расстроит", по его словам, "приблизительно 3 млн литров 2024 года мы им поставили", поэтому "это просто моральная поддержка".

На такой шаг компании отреагировал Министр обороны Норвегии Торе Сандвик. Он заверил, что Осло продолжает оказывать военному флоту США всю поддержку и снабжение.

"Мы видели сообщения, которые вызывают обеспокоенность относительно поддержки кораблей ВМС США в Норвегии. Это не соответствует политике норвежского правительства. Я могу подтвердить, что вся запрашиваемая поддержка оказана", – говорится в его заявлении, обнародованном на странице X минобороны Норвегии.

Он добавил, что США и Норвегия "поддерживают тесное и прочное сотрудничество в области обороны" и "американские силы будут продолжать получать необходимую поставку и поддержку от Норвегии".

Что известно о компании Haltbakk Bunkers

Haltbakk Bunkers является дочерней компанией Haltbakk Group, единоличным владельцем которой является Гуннар Гран. Группа располагает постоянными заправочными станциями, бункировочными мощностями, а также услугами по трудоустройству экипажей и фрахтованию.

По данным с сайта компании, у нее самый большой флот бункеровщиков в Норвегии, а также 2200 клиентов в стране и за рубежом.

В настоящее время флот Haltbakk Bunkers насчитывает десять бункеровщиков, а также два топливных танкера. Компания также располагает рядом заправочных станций, как на суше, так и для морского флота, а также занимается транспортировкой топлива.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля между Трампом, вице-президентом Джей Ди Венсом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома возник спор. После этого украинская делегация досрочно покинула Белый дом, не подписав соглашения о полезных ископаемых Украины, а Трамп заявил, что украинский лидер "не готов к переговорам".

Поддержку Зеленскому и украинскому народу выразили в ряде стран мира, в том числе США. А Джея ди Венса в Вермонте, куда он с семьей приехал отдыхать, встретили сотни людей с плакатами в поддержку Украины.

Зеленский со своей стороны заявил, что поддержка Трампа очень важна для Украины, но подписание соглашения о полезных ископаемых недостаточно для окончания войны – украинцам нужны более надежные гарантии безопасности.

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