"У нас есть две шаткие точки": на форуме в Давосе дали прогноз, где Путин может разжечь войну для отвлечения внимания от Украины

Для предотвращения внимания Запада от войны, которую государство-террорист Россия ведет против Украины, она может спровоцировать конфликт на Балканах. Речь идет, в частности, о Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины, а также севере Республики Косово.

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Об этом заявил президент Северной Македонии Стево Пендаровский во время заседания Международного экономического форума в Давосе. Он отметил, что режим российского диктатора Владимира Путина пытается спровоцировать людей, чтобы подорвать целостность этих стран, причем началось это много лет назад (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"У нас есть две шаткие точки в регионе Западных Балкан. Это Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины, а также север Республики Косово", – уточнил Пендаровский.

По его словам, активность российской пропаганды там снизилась в последние годы, поскольку сконцентрировалась на противостоянии с западными союзниками из-за войны в Украине. В то же время политик выразил мнение, что если Россия попытается отвлечь Запад от нашей страны, то западные Балканы больше склонны стать местом таких действий, чем Балтия.

"И страны НАТО, ЕС, а также страны-кандидаты на вступление в ЕС должны позаботиться об этом", – добавил он.

Ключевым игроком, по мнению Пендаровского, в этой ситуации должны стать США, ведь именно они оказывают больше военной помощи для Украины.

Напомним: ранее на российском телевидении объявили Беларусь частью России. Поэтому путинской пропагандистке Ольге Скабеевой пришлось оправдываться и попросить гостя своей программы "не пугать Лукашенко".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Молдове заявили, что Россия намерена вторгнуться в их страну. Произойти это может уже в 2023 году;

– шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар ранее высказал мнение, что один из запасных планов Путина включает в себя присоединение территорий Беларуси. Замысел РФ может выглядеть так: российские спецслужбы под украинским флагом могут организовать в Минске попытку государственного переворота с целью захвата власти.

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