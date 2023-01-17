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"Не пугайте Лукашенко": на РосТВ назвали Беларусь частью России, пропагандистке Скабеевой пришлось оправдываться. Видео

Ольга Ганюкова
Новости России
1 минута
4,9 т.
'Не пугайте Лукашенко': на РосТВ назвали Беларусь частью России, пропагандистке Скабеевой пришлось оправдываться. Видео

По российскому телевидению объявили Беларусь частью России. Поэтому путинской пропагандистке Ольге Скабеевой пришлось оправдываться.

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Конфуз, издавший истинное отношение Кремля к Беларуси, произошел в эфире пропагандистской программы "60 минут". Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Так, один из гостей студии заявил: "Беларусь – это же Россия... Это же Россия". Его попытался исправить ведущий Евгений Попов, отметивший, что Беларусь – это союзное государство.

"Да, союзное государство... Но это Россия. Это великая Россия", – продолжил гость студии.

После этого Скабеева начала оправдываться и попросила "не пугать Лукашенко".

"Не пугайте Александра Григорьевича", – сказала она.

''Не пугайте Лукашенко'': на РосТВ назвали Беларусь частью России, пропагандистке Скабеевой пришлось оправдываться. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты открыто обрадовались террористическому удару по многоэтажке в Днепре, в результате чего погибли 44 мирных жителя и еще 79 получили ранения. Они размечтались о том, что судьба Мариуполя встретит также Харьков и Киев.

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