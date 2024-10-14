'У нас есть больные люди': Трамп предложил в день выборов привлечь армию для борьбы с 'внутренним врагом'

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предложил в день выборов – 5 ноября 2024 года – задействовать армию для борьбы с тем, что он назвал "внутренним врагом". Он пожаловался на "радикальных левых безумцев" и заявил, что в Америке "есть больные люди".

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Соответствующие высказывания прозвучали в Sunday Morning Futures, программе Fox News, гостем которой был Трамп. Политик сказал, что его беспокоит "внутренний враг", а не потенциальные угрозы от его сторонников или иностранных деятелей

"Я думаю, что большая проблема – это люди изнутри. У нас есть очень плохие люди. У нас есть больные люди. Радикальные левые безумцы... Я думаю, что с этим легко справится Национальная гвардия, если будет необходимо, или военные, если это действительно необходимо, потому что они не могут этого допустить", – заявил республиканец.

Сторонники Трампа 6 января 2021 года штурмовали Капитолий США, пытаясь помешать Конгрессу одобрить его поражение на выборах. Однако политик не видит угрозы со "стороны, которая голосует за Трампа".

Штаб его оппонентки, демократа Камалы Харрис раскритиковал бывшего президента США, заявив, что комментарии Трампа должны "встревожить каждого американца".

"Трамп предполагает, что его соотечественники-американцы – худшие "враги", чем иностранные противники, и он говорит, что будет использовать против них армию.

В сочетании с его клятвой стать диктатором "с первого дня", призывами к "отмене" Конституции и планами окружить себя подхалимами, которые предоставят ему беспрецедентную, неограниченную власть, если он вернется в офис, это должно встревожить каждого американца, который заботится о своей свободе и безопасности", – заявил 13 сентября Иэн Сэмс, старший пресс-секретарь и советник кампании Харрис.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В семи ключевых штатах США, которые могут определить результат президентских выборов, избиратели предпочитают Дональда Трампа над Камалой Харрис в вопросах разрешения войны в Украине и кризиса на Ближнем Востоке.

– Харрис недавно обвинила 78-летнего Трампа в том, что он скрывает информацию о своем здоровье.

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