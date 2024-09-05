У Харрис согласились на условия советников Трампа по поводу дебатов в прямом эфире

Штаб кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камалы Харрис согласился на условия по поводу дебатов, на которых настаивал штаб кандидата Дональда Трампа. Речь идет об выключении микрофонов кандидатов во время прямой трансляции, когда очередь говорить принадлежит другому кандидату.

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Об агентстве Reuters сообщил источник из штаба Харрис. Правило не выступать с "горячими", то есть постоянно включенными микрофонами не безусловно, однако его придерживается большинство политиков.

По словам источника издания, штаб Харрис "все еще надеется, что ABC News во время дебатов 10 сентября будет вынуждено включать микрофоны и разрешать кандидатам отвечать".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Харрис призвала Трампа провести дебаты с "горячими микрофонами" в течение всего мероприятия. И Трамп якобы ничего не имел против, но его советники категорически запретили кандидату соглашаться.

"Так называемые "горячие микрофоны" могут как помочь, так и навредить политическим кандидатам, фиксируя комментарии, которые не всегда предназначены для общественности. Отключенные микрофоны также предотвращают перебивание оппонентов", – отмечает Reuters.

Напомним, что Камала Харрис увеличила отрыв от республиканца Дональда Трампа в предвыборной гонке. Теперь она имеет 45% против 41%, ранее разница между поддержкой кандидатов составляла 1%.

Также Харрис дала первое интервью в качестве кандидата в президенты от Демократической партии. Она, в частности, прокомментировала обвинение своего соперника Дональда Трампа в том, что якобы "случайно стала темнокожей".

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