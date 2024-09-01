Гаррис призвала Трампа вести дебаты с постоянно включенными микрофонами: его команда против

Вице-президент США Камала Гаррис, кандидатка от Демократической партии на президентских выборах предложила своему оппоненту, республиканцу Дональду Трампу провести дебаты с включенными микрофонами на протяжении всего мероприятия. Однако советники последнего выступают против.

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На своей странице в соцсети Х Гаррис призвала к прозрачной дискуссии. Так она прокомментировала сообщение репортера The Washinghton Post о том, что вице-президент до сих пор не согласилась с правилами.

"Дональд Трамп капитулирует перед своими советниками, не позволяющими ему дебатировать с включенным микрофоном в прямом эфире. Если его собственная команда не доверяет ему, то американский народ точно не может", – написала кандидатка в президенты.

Как пишет Reuters, сам Трамп заявил, что предпочитает, чтобы микрофон был включен. Политику не понравилось, что его отключили во время последних дебатов с претендентом на пост президента Джо Байденом.

СМИ объясняют, что так называемые "горячие микрофоны" могут помочь или навредить политическим кандидатам, улавливая комментарии, которые иногда не предназначены для публики. Отключенные микрофоны также не позволяют участникам прений перебивать своего оппонента.

Дебаты, запланированные на 10 сентября, станут первой встречей Гаррис и Трампа после того, как Байден выбыл из президентской гонки.

Также кандидаты в вице-президенты от Демократической партии Тим Вальц и от Республиканской партии Джей Ди договорились о дискуссии на 1 октября.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Камала Гаррис увеличила отрыв от республиканца Дональда Трампа в предвыборной гонке. Пока она имеет 45% против 41%, ранее разница между поддержкой кандидатов составляла 1%.

– Вице-президент США Камала Гаррис дала первое интервью в качестве кандидата в президенты от Демократической партии. Она, в частности, прокомментировала обвинение своего соперника Дональда Трампа в том, что якобы "случайно стала чернокожей".

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