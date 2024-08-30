'Старый сценарий': Камала Харрис дала первое большое интервью и ответила на обвинения Трампа

Вице-президент США Камала Харрис дала первое интервью в качестве кандидата в президенты от Демократической партии. Она, в частности, прокомментировала обвинения своего соперника Дональда Трампа в том, что якобы "случайно стала чернокожей".

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Разговор Харрис с телеканалом CNN длился около часа и касался преимущественно внутриамериканских тем. При этом о войне в Украине речи не шло.

Ответ Трампу

В частности, Харрис отвергла сомнения Трампа относительно ее расовой принадлежности и его предположение о том, что она "внезапно стала чернокожей".

"Тот же старый, надоевший сценарий. Следующий вопрос, пожалуйста", – сказала она.

Напомним, в начале августа Трамп во время крупнейшего в США ежегодного собрания темнокожих журналистов в Чикаго усомнился в расовой принадлежности Харрис, спросив: "Она индианка или она черная?".

Он добавил, что знает ее уже давно, и она "всегда была индийского происхождения и только пропагандировала индийское наследие". Он якобы "не знал, что она черная, пока несколько лет назад она случайно не стала черной".

Кка известно, мать Харрис была индианкой, а отец – уроженцем Ямайки, где около 91% насления – африканцы и около 6% – мулаты. Родители Харрис иммигрировали в США, где она и родилась.

Приоритеты в случае победы на выборах

На вопрос о том, что Харрис планирует сделать в первый день пребывания в Белом доме в случае победы на выборах, она ответила, что ее приоритетом станет "укрепление и поддержка среднего класса", включая налоговые льготы и инициативы по строительству жилья – все это планы, о которых она объявила в начале своей предвыборной кампании.

"Я скажу вам, что прежде всего один из моих самых высоких приоритетов – делать все возможное для поддержания и укрепления среднего класса. Когда я смотрю на стремления, цели и амбиции американского народа, я считаю, что люди готовы к новому пути вперед способом, которым питались поколения американцев – надеждой и оптимизмом", – сказала кандидат.

Она также подтвердила приверженность политике президента Джо Байдена по важным для американских избирателей вопросам.

Отношение к фрекингу и иммиграции

Кроме того, Харрис объяснила свое изменение позиции относительно фрекинга – метода добычи нетрадиционных залежей природного газа (сланцевый, газ уплотненных песчаников в плотной горной породе), который вызывает трещины в горной породе, позволяя газу или нефти выходить на поверхность.

Харрис напомнили, что в 2019 году она выступала за запрет фрекингов в США. Однако впоследствии, на посту вице-президента, поддержала расширение фрекинговых лицензий.

По словам Харрис, ее главная цель – борьба с изменением климата. Политик также указала на принятие администрацией Байдена закона о понижении инфляции, который обеспечил рекордные инвестиции в борьбу с изменением климата.

"Мои ценности не изменились", – заверила зрителей Харрис подчеркнув, что она лишь "старается достичь консенсуса" по важным вопросам.

Что касается иммиграции, она сказала, что соответствующие законы должны соблюдаться и выполняться, и отметила, что она единственный кандидат в гонке, который преследовал транснациональные преступные организации, будучи генеральным прокурором.

"Я единственный человек в этой гонке, который фактически служил как генеральный прокурор, чтобы обеспечить соблюдение наших законов. И я бы обеспечивала соблюдение наших законов как президент в будущем. Я признаю проблему", – говорит Харрис.

Готова взять республиканца в правительство

Харрис также сказала, что возобновит традицию приглашать в новый состав правительства представителя партии-соперницы. В отличие от Трампа и Байдена, проигнорировавших эту возможность, она собирается отдать один портфель республиканцу – чтобы оправдать лозунг о "президентстве для всех американцев".

Однако конкретной кандидатуры пока нет.

"Я считаю, что важно иметь людей за столом, которые имеют разные взгляды и разный опыт, когда принимаются некоторые из важнейших решений. И я считаю, что для американской общественности было бы полезно, чтобы член моего кабинета был республиканцем", – заявила Харрис.

Ни слова об Украине, но с объяснением позиции по Израилю

Говоря о внешней политике, Харрис высказалась об отношениях с Израилем, но не говорила о войне в Украине. По ее словам, в случае победы на выборах она продолжит оказывать поддержку и обеспечивать оборону Израиля.

Она "поддерживает сильный Израиль", но необходимо "заключить соглашение".

"Боевые действия должны прекратиться. Мы должны заключить соглашение, которое позволит освободить заложников", – заявила политик.

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Харрис отметила, что остается приверженной необходимости "работать над решением палестино-израильского конфликта".

Как сообщал OBOZ.UA, последний опрос показал, что Харрис увеличила отрыв от Трампа в предвыборной гонке. Она имеет 45% против 41%, ранее разница между поддержкой кандидатов составила 1%.

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