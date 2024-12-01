Будущее протестов в Грузии имеет два сценария: Портников объяснил, как все может закончиться

Вспыхнувшие в Грузии протесты из-за отсрочки переговоров о вступлении в ЕС могут закончиться тем, что грузинский народ выборет свое право на евроинтеграцию. В противном случае события могут развиваться подобно ситуации в Беларуси в 2020 году, когда режим диктатора Александра Лукашенко жестоко подавил митинги.

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Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в эфире "Еспресо". По его словам, в Грузии уже прошел народный протест против отказа правительства от переговоров евроинтеграции до 2028 года.

"И речь идет даже не о фальсификации президентских и парламентских выборов, а также о противостоянии власти и оппозиции. Это о том, что правительство "Грузинской мечты" отбирает у граждан их желание о более достойной жизни в нормальной стране. Фактически, грузинское общество видит, как власть толкает их в сторону Москвы", – сказал журналист.

Портников добавил: протесты в Грузии могут разворачиваться по двум разным сценариям.

Так, грузины вышли на улицы отстаивать свое право на будущее в Европе, после чего последовали первые избиения участников акции силовиками.

"Теперь может быть либо как в Украине, либо как в Беларуси. Как в Украине будет означать, что процесс будет увеличиваться, к нему будут присоединяться больше граждан из разных регионов, власти не смогут противостоять им и будут вынуждены пойти на досрочные парламентские выборы, а затем разрушится сама по себе. Так же как разрушилась власть Януковича", – спрогнозировал журналист.

В противном случае события могут развиваться по беларускому сценарию, предположил Портников:

"Может быть, как было в Беларуси. То есть будет жестко подавленный протест, оппозиционные активисты массово окажутся в тюрьме и в стране будет установлена однопартийная система, а Иванишвили станет грузинским Лукашенко".

Как писал OBOZ.UA, 28 ноября в Тбилиси начались масштабные протесты после того, как пророссийский премьер Ираклий Кобахидзе заявил об отказе от переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года. Власти Грузии ответили силовым разгоном с задержаниями и избиениями протестующих.

Вечером 30 ноября в центре Тбилиси собрались тысячи людей, которые протестовали у здания парламента всю ночь, несмотря на попытки разгона протеста силовиками. Власти мобилизовали большое количество полиции и спецтехники в центре города.

Президент Саломе Зурабишвили накануне заявила, что не сложит полномочия и назвала парламент "нелегитимным" и не имеющим права избирать президента. Ее президентский мандат действует, пока в Грузии не изберут парламент законным способом, заявила она.

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