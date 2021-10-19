У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 6,3

Во вторник, 19 октября, у берегов Греции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Подземные толчки произошли в 08:32 утра в районе моря недалеко от Карпатоса.

По данным Геодинамического института, эпицентр находился в 156 км к юго-востоку от Карпатоса, передает Zougla. Сейсмолог Акис Целентис сказал, что главное землетрясение произошло в 210 км к юго-востоку от Ситии на глубине 50 км и было 6,1 балла по шкале Рихтера.

При этом ученый сообщил, что причин для беспокойства нет. Однако профессор Эфтимис Леккас отметил, что по данным Евро-Средиземноморского центра, землетрясение имело магнитуду 6,3.

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"Это было очень сильное землетрясение, однако из-за большой глубины очага не ожидается афтершоков. Это землетрясение подтверждает то волнение, которое царит в Греции. Не исключено, что есть и другие инциденты, не опасные", – пояснил он.

Отмечается, что землетрясение ощущалось на Санторини и Родосе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 октября на острове Крит (Греция) произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Основные подземные толчки ощущались в морской зоне в 23 км к востоку от города Закрос.

27 сентября на острове Крит (Греция) произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 2 км, а очаг – в 78 километрах к югу от города Ираклион.

28 сентября Крит всколыхнуло второе за сутки землетрясение магнитудой 5,3. Стихия повлекла за собой разрушения, в результате которых погиб один человек и десятки пострадали.