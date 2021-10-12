На острове Крит произошло мощное землетрясение. Фото и видео

Во вторник, 12 октября, на острове Крит (Греция) произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Основные подземные толчки ощущались в морской зоне в 23 км к востоку от города Закрос.

Об этом сообщает OEMA. Очаг эпицентра находился на глубине 8,2 км. Сейсмолог Эфтимис Леккас сказал, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 12:24 на юго-юго-востоке Крита, вызвав беспокойство у жителей острова.

Позже в 12:36 произошло еще одно землетрясение силой 4 балла по шкале Рихтера в 6 км к юго-юго-востоку от Закроса с глубиной очага 5 км.

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Землетрясение особенно ощущалась в столице острова Ираклионе, вызвав панику и беспокойство среди жителей, которые вышли на улицы, парки и площади.

Кроме того, сейсмические толчки особенно ощущались на всех островах Додеканеса, в основном в Касосе, Карпатосе и Родосе, но также и на Санторини. По словам мэра города Сития Джорджа Зервакиса, землетрясение нанесло повреждение ратуше, на которой появились трещины.

"Это подводное землетрясение, расположенное в более широкой области так называемой греческой дуги, где находится зона опускания Африканской плиты. А в прошлом году в этом районе произошло землетрясение силой около 6 баллов по шкале Рихтера", – рассказал директор по исследованиям Геодинамического института, сейсмолог Герасимос Чулиарас.

Очевидцы говорили, что почувствовали "сильную дрожь" и сказали, что их дома тряслись из стороны в сторону, передает Daily Mail. Один житель из города Аналипси, что около Ираклиона сказал: "Была сильная дрожь. Весь дом качнулся из стороны в сторону минимум на 15 сантиметров. Это длилось около 20 секунд".

Другой человек из того же города, который находится в 43 километрах от эпицентра землетрясения, сказал: " Была такая длительность, что даже люди за рулем это чувствовали".

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября на острове Крит (Греция) произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 2 км, а очаг – в 78 километрах к югу от города Ираклион.

28 сентября Крит всколыхнуло второе за сутки землетрясение магнитудой 5,3. Стихия повлекла за собой разрушения, в результате которых погиб один человек и десятки пострадали.