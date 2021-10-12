На острове Крит произошло мощное землетрясение. Фото и видео

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Мир
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На острове Крит произошло мощное землетрясение. Фото и видео

Во вторник, 12 октября, на острове Крит (Греция) произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Основные подземные толчки ощущались в морской зоне в 23 км к востоку от города Закрос.

Об этом сообщает OEMA. Очаг эпицентра находился на глубине 8,2 км. Сейсмолог Эфтимис Леккас сказал, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 12:24 на юго-юго-востоке Крита, вызвав беспокойство у жителей острова.

Позже в 12:36 произошло еще одно землетрясение силой 4 балла по шкале Рихтера в 6 км к юго-юго-востоку от Закроса с глубиной очага 5 км.

Землетрясение около Крита
Видео дня

Землетрясение особенно ощущалась в столице острова Ираклионе, вызвав панику и беспокойство среди жителей, которые вышли на улицы, парки и площади.

Кроме того, сейсмические толчки особенно ощущались на всех островах Додеканеса, в основном в Касосе, Карпатосе и Родосе, но также и на Санторини. По словам мэра города Сития Джорджа Зервакиса, землетрясение нанесло повреждение ратуше, на которой появились трещины.

На Крите из-за землетрясения люди вышли на улицы

"Это подводное землетрясение, расположенное в более широкой области так называемой греческой дуги, где находится зона опускания Африканской плиты. А в прошлом году в этом районе произошло землетрясение силой около 6 баллов по шкале Рихтера", – рассказал директор по исследованиям Геодинамического института, сейсмолог Герасимос Чулиарас.

Очевидцы говорили, что почувствовали "сильную дрожь" и сказали, что их дома тряслись из стороны в сторону, передает Daily Mail. Один житель из города Аналипси, что около Ираклиона сказал: "Была сильная дрожь. Весь дом качнулся из стороны в сторону минимум на 15 сантиметров. Это длилось около 20 секунд".

Другой человек из того же города, который находится в 43 километрах от эпицентра землетрясения, сказал: " Была такая длительность, что даже люди за рулем это чувствовали".

Люди на улицах

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября на острове Крит (Греция) произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 2 км, а очаг – в 78 километрах к югу от города Ираклион.

28 сентября Крит всколыхнуло второе за сутки землетрясение магнитудой 5,3. Стихия повлекла за собой разрушения, в результате которых погиб один человек и десятки пострадали.

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