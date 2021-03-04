У Байдена включили противостояние России в приоритеты внешней политики США
Администрация президента США Джо Байдена планирует возобновить лидерство американской дипломатии в мире, наладить отношения с союзниками и одновременно достойно противостоять своим оппонентам, среди которых выделяют Китай, Россию и Иран.
Новую стратегию внешней политики страны, назвав восемь приоритетов, озвучил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает "Голос Америки".
Чиновник пояснил, что во внешней политике главной в этом направлении будет дипломатия, а не военные вмешательства. Но в то же время уточнил: США также убедятся, что имеют самые сильные вооруженные силы в мире.
"Наша способность быть эффективными дипломатами не последним образом зависит от силы нашей армии", – заявил Блинкен.
Наиболее срочные цели новой администрации президента США:
Преодолеть пандемию коронавируса и усилить глобальное здравоохранение.
Отвернуть экономический кризис и построить более стабильную и инклюзивную глобальную экономику.
Обновить мощь демократии в США, а вместе с тем и в мире.
Создать гуманную и эффективную систему иммиграции.
Оживить отношения с союзниками и партнерами.
Преодолеть климатический кризис и стимулировать использование "зеленой энергетики".
Обеспечить лидерство США в области технологий.
Решить "самое большое геополитическое испытание 21 века" – отношения с Китаем.
Глава Госдепа подчеркнул, что это далеко не полный список. Он отметил, что в ближайшее время выложит планы и в отношении других критически важных фрагментов американской внешней политики.
"Все эти вопросы – одновременно и внутренние, и внешние. Преодоление COVID-19 означает вакцинацию людей в США и за рубежом. Возглавление глобальной экономики – правильные инвестиции в страну и сопротивление несправедливым торговым практикам Китая и других... Более чем когда-либо в моей карьере или может даже в жизни, различия между внутренней и внешней политикой просто отпали", – подытожил Блинкен.
Отметим: ранее представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что президент США Джо Байден одновременно хочет и сотрудничать с РФ, и противостоять ей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что захват Россией Крыма в 2014 году является "наглым оскорблением современного международного порядка".
Президент США Джо Байден на год продлил санкции против России, которые были введены из-за того, что она оккупировала Крым и часть Донбасса.