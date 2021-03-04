У Байдена включили противостояние России в приоритеты внешней политики США

Администрация президента США Джо Байдена планирует возобновить лидерство американской дипломатии в мире, наладить отношения с союзниками и одновременно достойно противостоять своим оппонентам, среди которых выделяют Китай, Россию и Иран.

Новую стратегию внешней политики страны, назвав восемь приоритетов, озвучил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает "Голос Америки".

Чиновник пояснил, что во внешней политике главной в этом направлении будет дипломатия, а не военные вмешательства. Но в то же время уточнил: США также убедятся, что имеют самые сильные вооруженные силы в мире.

"Наша способность быть эффективными дипломатами не последним образом зависит от силы нашей армии", – заявил Блинкен.

Наиболее срочные цели новой администрации президента США:

Преодолеть пандемию коронавируса и усилить глобальное здравоохранение. Отвернуть экономический кризис и построить более стабильную и инклюзивную глобальную экономику. Обновить мощь демократии в США, а вместе с тем и в мире. Создать гуманную и эффективную систему иммиграции. Оживить отношения с союзниками и партнерами. Преодолеть климатический кризис и стимулировать использование "зеленой энергетики". Обеспечить лидерство США в области технологий. Решить "самое большое геополитическое испытание 21 века" – отношения с Китаем.

Глава Госдепа подчеркнул, что это далеко не полный список. Он отметил, что в ближайшее время выложит планы и в отношении других критически важных фрагментов американской внешней политики.

"Все эти вопросы – одновременно и внутренние, и внешние. Преодоление COVID-19 означает вакцинацию людей в США и за рубежом. Возглавление глобальной экономики – правильные инвестиции в страну и сопротивление несправедливым торговым практикам Китая и других... Более чем когда-либо в моей карьере или может даже в жизни, различия между внутренней и внешней политикой просто отпали", – подытожил Блинкен.

Отметим: ранее представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что президент США Джо Байден одновременно хочет и сотрудничать с РФ, и противостоять ей.

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