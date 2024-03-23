У Байдена отказались комментировать информацию FT по российским НПЗ

Администрация президента Соединенных Щтатов Джо Байдена не подтвердила и не опровергла информацию о том, что якобы США обращались в украинские спецслужбы с требованием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Однако у Байдена намекнули, что в целом отрицательно относятся к таким удврам.

Информацию по ударам Украины по российским НПЗ попросили прокомментировать советника Белого дома Джона Кирби. Но он отказался от комментариев.

"Я не буду говорить о деталях, обнародованных в прессе. Единственное, что я вам скажу – это то, о чем говорил раньше. Мы не поощряем и не обеспечиваем возможностями украинских военных для нанесения ударов по территории России", – сказал Кирби.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее издание Financial Times распространило информацию, будто американская администрация призвала Украину прекратить удары по российским НПЗ. Высокопоставленные должностные лица якобы опасаются, что это может привести к повышению цен на топливо, в том числе в США.

OBOZ.UA пытался разобраться, почему утверждение финансового таблоида не соответствует действительности.

В американском Институте изучения войны пришли к выводу, что серия атак украинских БПЛА на НПЗ России могли серьезно подорвать их мощности. В частности, могли быть выведены из строя до 11% общих мощностей РФ.

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