Тысячи людей, горящие машины и бронетехника: фоторепортаж из охваченого протестами Алматы
В Казахстане третий день не утихают протесты, которые начались из-за цен на газ и продолжились антиправительственными лозунгами. Во вторник, 4 января, митинги усилились – в некоторых городах произошли столкновения, протестующие жгли машины полиции, а в Алматы ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
OBOZREVATEL сделал подборку фото из охваченного митингами Казахстана.
В Алматы силовики задержали более сотни человек на месте акции группы по созданию Демократической партии Казахстана. Еще полсотни были задержаны во время разгона шествия "Проснись, Казахстан".
Против митингующих использовали слезоточивый газ.
В центре Алматы горели полицейские автомобили.
В Алматы заметили бронетехнику.
В города, где проходят протесты, было стянуто много силовиков.
Протестующие поджигали автомобили правоохранителей, и, судя по опубликованным кадрам, бросали в них камнями.
Все, что известно о протестах в Казахстане, которые продолжаются уже несколько дней, читайте в материале.
Как сообщал OBOZREVATEL, Из-за масштабных протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение. Оно будет распространяться на Алматы и Мангистаускую область