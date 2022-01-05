Тысячи людей, горящие машины и бронетехника: фоторепортаж из охваченого протестами Алматы

Ольга Липич
Мир
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Тысячи людей, горящие машины и бронетехника: фоторепортаж из охваченого протестами Алматы

В Казахстане третий день не утихают протесты, которые начались из-за цен на газ и продолжились антиправительственными лозунгами. Во вторник, 4 января, митинги усилились – в некоторых городах произошли столкновения, протестующие жгли машины полиции, а в Алматы ввели чрезвычайное положение и комендантский час.

OBOZREVATEL сделал подборку фото из охваченного митингами Казахстана.

В Алматы силовики задержали более сотни человек на месте акции группы по созданию Демократической партии Казахстана. Еще полсотни были задержаны во время разгона шествия "Проснись, Казахстан".

Тысячи людей, горящие машины и бронетехника: фоторепортаж из охваченого протестами Алматы
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Тысячи людей, горящие машины и бронетехника: фоторепортаж из охваченого протестами Алматы

Против митингующих использовали слезоточивый газ.

Тысячи людей, горящие машины и бронетехника: фоторепортаж из охваченого протестами Алматы
Тысячи людей, горящие машины и бронетехника: фоторепортаж из охваченого протестами Алматы
Тысячи людей, горящие машины и бронетехника: фоторепортаж из охваченого протестами Алматы

В центре Алматы горели полицейские автомобили.

Тысячи людей, горящие машины и бронетехника: фоторепортаж из охваченого протестами Алматы
Тысячи людей, горящие машины и бронетехника: фоторепортаж из охваченого протестами Алматы

В Алматы заметили бронетехнику.

Тысячи людей, горящие машины и бронетехника: фоторепортаж из охваченого протестами Алматы

В города, где проходят протесты, было стянуто много силовиков.

Тысячи людей, горящие машины и бронетехника: фоторепортаж из охваченого протестами Алматы
Тысячи людей, горящие машины и бронетехника: фоторепортаж из охваченого протестами Алматы

Протестующие поджигали автомобили правоохранителей, и, судя по опубликованным кадрам, бросали в них камнями.

Тысячи людей, горящие машины и бронетехника: фоторепортаж из охваченого протестами Алматы

Все, что известно о протестах в Казахстане, которые продолжаются уже несколько дней, читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Из-за масштабных протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в стране чрезвычайное положение. Оно будет распространяться на Алматы и Мангистаускую область

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