Туска обвинили в попытке госпереворота в Польше: он ответил, что имеет более важные дела. Видео

Глава Конституционного трибунала Польши Богдан Свечковский обвинил премьер-министра Дональда Туска и других высокопоставленных чиновников правящей партии в деятельности "организованной преступной группы" с целью совершения "государственного переворота". Глава польского правительства отреагировал на это с иронией, намекнув, что начатое Генпрокуратурой расследование его не беспокоит.

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Об этом передает "Радио Свобода". Свечковский пожаловался прокурорам, что правительство Туска отказывается публиковать в Dzienniku Ustaw (официальном вестнике законов) некоторые постановления Конституционного трибунала Польши, что делает эти решения юридически недействительными. Ситуация возникла из-за сомнения властей в легитимности самого трибунала.

Дело в том, что партия "Право и справедливость" (PiS), которая была у власти в Польше с 2015 по 2023 год, провела судебную реформу. Тогда они заменили часть судей Конституционного трибунала людьми, лояльными к партии. Оппозиция (в частности, Туск и его "Гражданская коалиция") считает, что это было незаконно.

Когда Туск пришел к власти в конце 2023-го, он решил, что этот Конституционный трибунал нелегитимен. PiS со своей стороны говорит, что Туск не имеет права игнорировать судебные решения – мол, это подрыв конституционного строя.

Также Свенчковский утверждает, что правительство Туска "незаконно захватило" государственные СМИ. Генпрокуратура начала расследование.

Премьер-министр Польши отреагировал на ситуацию, опубликовав в X (Twitter) видео своей игры в настольный теннис.

"Расслабьтесь. Сейчас у нас более серьезные дела. Со временем мы этим займемся", – пошутил он.

В тексте поста он также поставил смеющийся смайлик рядом с фразой "государственный переворот".

Добавим: президент Анджей Дуда (который был кандидатом от PiS на выборах 2015 года, приведших его к власти), раскритиковал действия правительства, назвав их "вопиющими нарушениями конституции". Однако он не стал поддерживать обвинения в государственном перевороте.

Как писал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны Европейского Союза более ответственно отнестись к будущему своего континента и вкладывать финансы в вооружение и энергетическую независимость от России. Прежде всего, это нужно для выживания Европы.

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