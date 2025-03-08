Туск заявил, что Польше следует рассмотреть доступ к ядерному оружию на фоне угроз от России

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Польша должна рассмотреть доступ к ядерному оружию. По его словам, в ближайшие несколько лет Европа может столкнуться с войной с Россией, которая сейчас перевооружается и мобилизуется в большем масштабе.

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В пятницу, 7 марта, Туск заявил парламенту в Варшаве, что Польша ведет "серьезные переговоры" с Францией по поводу предложения президента Эммануэля Макрона использовать ядерный потенциал его страны для защиты европейских союзников. Об этом пишет Bloomberg.

Однако премьер не уточнил, касались ли его слова конкретно переговоров с Парижем или возможности Польши развивать собственные возможности.

Туск считает, что нынешние действия России по перевооружению и мобилизации в массовом масштабе свидетельствуют о том, что Кремль готовится к полномасштабной военной конфронтации не только с Украиной, но "с кем-то значительно больше" в течение следующих трех-четырех лет.

"Мы должны осознавать, что Польша должна достичь современного потенциала, также связанного с ядерным оружием и современным нетрадиционным оружием", — сказал Туск законодателям в Варшаве. "Именно поэтому мы столкнулись с очень серьезной гонкой, и это гонка безопасности, а не гонка вооружений".

Несмотря на то, что Польша является участником Договора о нераспространении ядерного оружия с 1960-х годов и обязуется не искать, не покупать атомное оружие, страна не в первый раз нарушает такую возможность. Еще в 2022 году президент Анджей Дуда заявлял о переговорах с США по совместному использованию ядерного оружия, но они не принесли результата.

При этом Польша активно увеличивает расходы на оборону, став страной НАТО, выделяющей наибольший процент ВВП на военные нужды.

Такие заявления польский чиновник сделал через день после встречи лидеров Европейского Союза в Брюсселе, где обсуждали усиление обороны Европы на фоне возможного изменения политики США в отношении НАТО. Администрация Дональда Трампа намекнула на сокращение поддержки европейской безопасности, что заставляет страны региона укреплять свои средства сдерживания.

Варшава уже существенно нарастила закупки военной техники, покупая оружие у США и Южной Кореи. В этом году польское правительство планирует потратить рекордные 187 миллиардов злотых (около 46 миллиардов долларов) на оборону, что составляет 4,7% ВВП страны по сравнению с 3,5% прошлого года.

Кроме того, Туск подчеркнул, что Польша будет сотрудничать с Украиной в производстве беспилотников. Он объявил о планах по созданию новой модели армии и расширению ее численности до 500 тысяч военнослужащих. Также Польша планирует ввести военную подготовку для всех взрослых мужчин.

Отдельно премьер-министр сообщил о намерениях Польши выйти из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Это решение было принято после того, как соседняя Литва также заявила о выходе из этого международного соглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, предложение французского президента Эммануэля Макрона раскрыть общий "ядерный зонтик" над Европой как сдерживающий фактор против страны-агрессора России в ЕС еще не восприняли единодушно. Хотя это может дать Европе "явное преимущество", в этом вопросе "все детали имеют значение". Если президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Польши Дональд Туск однозначно поддержали предложение Макрона, то премьер Латвии Эвика Силина предложила дискуссию по этому вопросу.

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