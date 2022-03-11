Туск пристыдил обеспокоенные санкциями страны снимком девочки из Украины с оружием в руках

Польский политик, бывший глава Европейского Совета Дональд Туск пристыдил западные страны, обеспокоенные экономическими потерями из-за введенных против России санкций. Он напомнил, что в Украине идет война, и российские оккупанты ежедневно убивают украинцев и разрушают мирные города и села.

В своем аккаунте в Twitter Туск опубликовал фото украинской девочки с оружием в руках.

"Только не говорите ей, пожалуйста, что ужесточение санкций обойдется Европе слишком дорого!", - подписал сильное фото политик.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из Польши отправили 80 тонн помощи для переселенцев из пострадавших районов Украины.

В дружественной нам соседней стране также создан гуманитарный хаб, где аккумулируется помощь от стран ЕС.

Поляки принимают у себя огромное количество украинцев, спасающихся от войны. В этой стране даже анонсировали принятие специального закона о беженцах из Украины и выделят $1,75 млрд.

Мощную поддержу Польши и в приеме беженцев, и в поддержке немедленного принятия Украины в ЕС, и в оказании гумманитарной и военной помощи ВСУ в Украине очень ценят. 11 марта Зеленский выступил перед Сеймом Польши и поблагодарил поляков за помощь. Он сказал, что победа Украины над Россией будет во многом и победой Польши.