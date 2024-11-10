Туск несколько дней не будет исполнять свои обязанности премьера Польши: в чем причина

Премьер-министр Польши Дональд Туск на несколько дней прекратит исполнение своих служебных обязанностей. Причиной является прохождение плановой медицинской процедуры.

Видео дня

Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщила пресс-служба правительства Польши Правительственный информационный центр. Там заявили, что Туск прошел "плановую медицинскую процедуру".

Ожидается, что он вернется на работу в среду, 13 ноября.

"Правительственный информационный центр сообщает, что премьер-министр Дональд Туск прошел плановую медицинскую процедуру. В ближайшую среду он вернется к своим обязанностям", – говорится в сообщении.

Какую процедуру прошел премьер, в правительстве не уточнили.

Польская газета Rzeczpospolita пишет, что Туск "молчит о процедуре". Последнее сообщение от него в соцсети Х было опубликовано 6 ноября, когда он поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

А в Facebook в воскресенье, 10 ноября, Туск опубликовал совместное фото с внуком. "Я горжусь, как павлин", – написал он, сравнивая фото с аналогичным десятимесячной давности, когда его внук был ниже его ростом.

В субботу, 9 ноября, утром польский премьер принял участие в работе национального правления программного обеспечения, единогласно принятого решением организовать праймериз для выбора кандидата от Гражданской коалиции на президентских выборах 2025 года.

Позже в тот же день Туск пообщался с журналистами на пресс-конференции, отмечает Rzeczpospolita.

Издание также указывает, что пока глава правительства не имел серьезных проблем со здоровьем, кроме того, он регулярно бегает, а в прошлом любил играть в футбол.

"Участие премьер-министра в праздновании Дня национальной независимости 11 ноября вызывает сомнения", – пишет газета.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Туск прокомментировал возможный "мирный план" Трампа, который может предусматривать заморозку нынешней линии фронта. По его словам, в скором времени можно ожидать декларации о прекращении огня и гарантиях безопасности для Украины. В то же время Туск подчеркнул, что соответствующие решения не могут быть приняты "через" головы не только украинцев, но и поляков.

В МИД Украины выразили благодарность премьеру Польши за поддержку принципа "ничего об Украине без Украины".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и у Viber.