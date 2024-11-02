Туск на фоне борьбы Харрис и Трампа призвал Европу 'повзрослеть'

Премьер-министр Польши Дональд Туск высказались по поводу выборов президента Соединенных Штатов Америки, которые состоятся через считанные дни. Он отметил, что Европе следует взять ответственность на себя, так как ее будущее в первую очередь зависит от нее самой, а не от результатов этого волеизъявления.

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Об этом Туск 2 ноября написал на своей странице в соцсети Х. "Харрис или Трамп? Некоторые утверждают, что будущее Европы зависит от американских выборов, однако в первую очередь оно зависит от нас", – отметил он.

Политик подчеркнул: это возможно, что Европа наконец-то повзрослеет и поверит в собственные силы.

"Каким бы ни был результат, эпоха геополитического аутсорсинга закончилась", -– заверил Туск.

Если объяснять, что такое аутсорсинг на примере сферы бизнеса, то это ситуация, когда компания нанимает другую организацию для выполнения части своей работы, а не привлекает для этого своих работников.

Напомним, что действующая вице-президентка Соединенных Штатов, кандидатка в президенты от Демократической партии Камала Харрис в финале предвыборной гонки с незначительным отрывом опережает кандидата Республиканской партии Дональда Трампа. Отрыв составляет всего три процентных пункта.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ пишут о том, что на фоне приближающихся президентских выборов в США часть европейских чиновников выражает надежду на победу Дональда Трампа. Они считают, что такое развитие событий может оказать серьезное влияние на внешнюю политику Европейского Союза, в частности, в сфере обороны и отношений с Китаем.

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